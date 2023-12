Zo komt het dat hotels zo graag asielzoekers opvangen

De komende drie jaar worden er waarschijnlijk 300 asielzoekers opgevangen in het Van der Valk hotel in Uden. Dit is niet het enige hotel dat asielzoekers en statushouders opvangt. Waarom doen hotels dit en wat levert het ze op?

Steeds vaker vangen hotels asielzoekers op. Een hotel sluit daarvoor een overeenkomst met de gemeente en het COA kijkt welke asielzoekers geschikt zijn om er te verblijven. De vergoeding voor een overnachting is volgens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 45 euro per persoon per dag en de vergoeding voor eten en drinken is 30 euro per persoon per dag. Het Van der Valk hotel in Uden krijgt waarschijnlijk 29 miljoen om drie jaar asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad.

Geld is een belangrijk argument voor hotels om asielzoekers op te vangen. Volgens Rob van Ginneken, hogeschooldocent aan de hotelopleiding van Breda University of Applied Sciences, is dat logisch. “In het laagseizoen staan veel hotelkamers leeg. Voor hoteleigenaren is het interessant om extra bezetting te hebben van asielzoekers. Of andersom: als je veel kamers kwijt bent aan asielzoekers, kun je voor de overige kamers meer geld vragen." De prijs moet volgens Van Ginneken wel in verhouding staan tot het product en de kwaliteit.

Personeelstekort

Als je als hotel asielzoekers wil opvangen moeten ze een eigen kookgelegenheid hebben of ze moeten eten en drinken krijgen. “Dat kan met het huidige personeelstekort wel een probleem zijn. Aan de andere kant hoef je voor deze gasten dan weer niet elke dag schoon linnen en handdoeken te regelen.”

Nog een voordeel aan het opvangen van asielzoekers is volgens Van Ginneken dat je als hotel precies weet waar je aan toe bent. “Het is erg planbaar, want je weet wanneer je een bepaald aantal asielzoekers in huis hebt. Daardoor kun je je personeel een urengarantie geven.”

Geen imagoschade

Niet alleen het geld en de zekerheid van gasten zijn belangrijke redenen voor hotels om asielzoekers op te vangen. “Het kan zelfs bijdragen aan je imago als je je maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt.”

Zowel in het hotel in Uden als in het Mövenpick-hotel in Den Bosch, waar asielzoekers opgevangen moeten gaan worden, stonden grootschalige renovaties gepland. Die worden opgeschoven tot na de opvangperiode.

Naast deze hotels zijn er nog meer Brabantse hotels die asielzoekers opvangen of hebben opgevangen Hotel Glow in Eindhoven ving eerder al 65 alleenstaande minderjarige asielzoekers en veertig statushouders op. Kasteel Meerwijk in Den Bosch ving voor drie maanden zo’n 75 vluchtelingen op en in het Fletcher Hotel De Kempen in Reusel blijven vluchtelingen maximaal één nacht als noodoplossing.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Omwonenden willen dat asielopvang in Van der Valk hotel wordt tegengehouden.