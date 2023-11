Omwonenden willen dat asielopvang in Van der Valk hotel wordt tegengehouden

Een groep van ruim 30 mensen die in de buurt van het Van der Valk hotel in Uden wonen, willen dat de asielopvang daar voorlopig niet open gaat. Die eis werd donderdag gedaan bij de rechtbank in Den Bosch. Ze vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen besluit van de gemeente ligt, waar ze eventueel bezwaar tegen kunnen maken.

“We zijn op geen enkele manier tegen de opvang van asielzoekers.” Een van de omwonenden die het woord nam in de rechtszaal wilde dat heel graag benadrukken. Wat de buurtbewoners steekt is dat het besluitvormingsproces van de gemeente Maashorst volgens hen niet deugt.

“Als we niet opletten komen we in een situatie terecht zoals Budel of Ter Apel”, gaat de omwonende verder. “Dat moeten we zien te voorkomen. We willen heel graag met de asielzoekers samenleven. Maar dan moet je dat wel goed regelen. Het moet een plek worden waar we trots op kunnen zijn. Dat moet je er niet snel doorheen jassen."

Gedoogbesluit

Opvangorganisatie COA wil voor maximaal drie jaar 300 asielzoekers opvangen in het hotel aan de rand van Uden. Die plannen zijn al sinds juli bekend. Om dit mogelijk te maken moet er van het bestemmingsplan worden afgeweken. Het COA heeft een aanvraag ingediend, maar de gemeente verwacht daar pas halverwege januari een besluit over te nemen.

Op de ochtend voor de zitting kwam de gemeente met een zogenoemd gedoogbesluit. Daarmee zegt de gemeente dat er nu volgens het bestemmingsplan geen opvang mag zijn, maar dat ze dat toch toelaat.

Gemeente zegt zorgvuldig te zijn geweest

Advocaat Danny Snijders staat de omwonenden bij. Hij heeft grote kritiek op de werkwijze van de gemeente. “De asielzoekers worden gedumpt in het hotel en dan volgt er pas een besluit. Dat is een kwalijke strategie van de gemeente.” Er ligt volgens de advocaat nog steeds geen toetsbaar besluit. “En daardoor weten we niet of alles goed geregeld is en kunnen we ook geen bezwaar maken mocht dat nodig zijn”, zegt Snijders.

De gemeente Maashorst vind dat ze zorgvuldig heeft gehandeld. Vanaf juli zijn er informatieavonden geweest en is er een veiligheidsplan gemaakt dat problemen in de buurt moet voorkomen. De gemeente vind het belangrijk dat de asielopvang in het hotel open kan omdat de nood nu hoog is.

De omwonenden willen dat er gewacht wordt tot de omgevingsvergunning er is. Daarna vragen ze zes weken de tijd om die te beoordelen en eventueel bezwaar te maken. Pas na die zes weken mogen er asielzoekers in het hotel komen als bezwaren worden afgewezen. De rechtbank doet vrijdag 8 december uitspraak.

Donderdagochtend maakte de gemeente bekend dat de asielopvang 11 december open kan.