Tweede Kamer bijeen om mogelijke hertelling bij vier Tilburgse stembureaus

De Tweede Kamer komt zaterdagmorgen bij elkaar om een besluit te nemen over een mogelijke hertelling van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om een hertelling bij vier stembureaus in TIlburg

Bij de vier Tilburgse stembureaus zouden 'onverklaarbare telverschillen zijn'. Er is sprake van een telverschil van meer dan 15 stemmen. Het gaat om de bureaus Beatrix College, OBS de Fonke, parochiezaal De Goede Herder en wijkcentrum Zuiderkwartier.

Nu is het voorstel om daar te hertellen. Deze hertelling zal dit weekend moeten plaatsvinden.

Uitnodiging leden oude Tweede Kamer

Alle 150 leden van de oude Tweede Kamer hebben een uitnodiging gekregen van Kamervoorzitter Bergkamp om zaterdagmorgen bij elkaar te komen. Dit is in de recente geschiedenis van het parlement nog niet eerder voorgekomen.

Om over de hertelling een beslissing te kunnen nemen moeten zaterdag minimaal 76 Kamerleden aanwezig zijn.

Verschil van 160 stemmen bij laatste restzetel

Vrijdag bleek bij de verdeling van de laatste restzetel dat er een heel klein verschil was tussen de SP en D66. Daarbij kreeg D66 9 zetels, de SP 5. Als D66 160 stemmen meer had gekregen, had die partij de laatste restzetel gekregen in plaats van de SP.

Vooral voor D66 en de SP kan het dus spannend worden. D66'er Tjeerd de Groot krijgt dan mogelijk toch nog een Kamerzetel, waarschijnlijk ten koste van SP'er Michiel van Nispen uit Breda.

