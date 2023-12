Mogelijke hertelling: Van Nispen wenst De Groot sterkte en andersom

SP'er Michiel van Nispen uit Breda wenst collega Tjeerd de Groot sterkte na het nieuws over een mogelijke hertelling. Van Nispen, de nummer vijf op de lijst, leeft naar eigen zeggen nog altijd in grote spanning of hij of De Groot van D66 nu plaats mag gaan nemen in de Tweede Kamer.

D66 verloor vrijdag een restzetel aan de SP vanwege 160 stemmen verschil. Tegen de redactie van het televisieprogramma Op1 heeft Van Nispen vrijdagavond gezegd dat hij telefonisch contact heeft gehad met De Groot. Beiden hebben elkaar dus succes gewenst.

