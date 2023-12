Noorderlichtjagers vangen vooral weerkaatsing van kunstmatige lichtbronnen

Het noorderlicht blijft fascineren. Voor vrijdagavond was aangekondigd dat dit lichtverschijnsel opnieuw kon worden waargenomen. En er waren mensen, onder wie Ingrid Mulleman, die hiervoor ’s avonds laat de kou hebben getrotseerd. Allemaal, om het kleurrijke spektakel in beeld te brengen. Volgens weerkenner Wouter van Bernebeek ging het echter om weerkaatsing van kunstmatige lichtbronnen en was nergens in Brabant het noorderlicht te zien.

Valkenswaard (foto: Ingrid Mulleman).

“Fotograferen is echt een hobby van me”, vertelt Ingrid. “Ik ben om tien uur de auto ingestapt en daarna rondjes gaan rijden om het op te zoeken.” En ze vond wat ze zocht: laat op de avond maakte ze deze foto.

Leende (foto: Erik van Asten).

Niet ver daar vandaan, in Leende, maakte Erik van Asten deze foto. Ook op andere plekken werden mooie foto's gemaakt, zoals in Etten-Leur. José van Poppel legde het al tussen half zes en kwart voor zes vrijdagmiddag vast.

Hoeven (foto: Rom Brans).

In Hoeven maakte Rom Brans deze foto.

De Bossche uiterwaarden (foto: Elke van Roon).

Dit zag Elke van Roon in Den Bosch, bij de Maasboulevard.

Mooie kleuren boven Den Bosch (foto: Pascal van Mierlo).