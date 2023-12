'Gouden pik' Louis van Gaal helpt Guus bij plannen laatste Groots-concerten

Het plannen van zijn laatste reeks Groots-concerten levert Guus Meeuwis heel wat hoofdbrekens op. Traditiegetrouw vinden de concerten in juni plaats. Deels overlappend met de speeldata van Oranje op het EK voetbal. De Tilburger krijgt hulp uit onverwachte hoek om alles rond te krijgen, zo blijkt uit een filmpje dat hij deelt op Instagram. Niemand minder dan oud-bondscoach Louis van Gaal is zijn redder in nood.

"Hebben wij nu dezelfde loting gezien, Guus", vraagt Van Gaal aan de zanger die met de handen in het haar voor een planbord staat met daarop de al aangekondigde concertdata van 14, 15, 16, 20, 21, 22 en 23 juni volgend jaar. Van Gaal stuurt de zanger weg om een kopje koffie te halen en vervolgens gaat hij aan de slag. De 'Groot(s)meester' is er snel uit. Hij heeft een extra concert geplakt tussen de shows van 22 en 23 juni. En wanneer Guus weer samen met hem bij het planbord staat, komt er nog een gouden sticker bij op het bord. "Je weet wat ze over me zeggen he, Guus?" Waarmee de oud-bondscoach verwijst naar de uitdrukking dat hij een 'gouden pik' heeft vanwege zijn gelukkige hand van wisselen bij Oranje.

"To be continued."

"Ik zou d'r nog maar eentje bij doen", adviseert de oud-bondscoach met een grote glimlach en hij plakt de gouden sticker tussen de concerten van 21 en 22 juni. "Why, not!? Geniaal", concludeert Guus. Wanneer en hoe laat de extra concerten precies zijn, is nog niet duidelijk. "To be continued", houdt de zanger de spanning erin. Oranje speelt op 16, 21 en 25 juni zijn EK-wedstrijden in Duitsland. De post op instagram waarin Louis van Gaal Guus Meeuwis te hulp schiet: