Pizzawagen gestolen tijdens bezorging, dief ramt auto's in België

De bestelwagen van een pizzeria waarmee zaterdagavond auto's zijn geramd in België, is even daarvoor in Etten-Leur gestolen. De dief ging er mee vandoor, toen een bezorger een bestelling afleverde. Dat zegt de eigenaar van Pizzeria Toscana. "Dit was echt schrikken voor mijn collega."

Volgens de eigenaar van de pizzaria is de bezorger waarvan de auto is gestolen goed opgevangen. “Het is al moeilijk om aan personeel te komen en dan gebeurt dit. Hij is gelukkig niet gewond geraakt.” De eigenaar heeft zaterdag al snel aangifte kunnen doen, omdat de politie toevallig in de buurt was, zo zei hij. Vrij snel na de diefstal, die rond elf uur werd gepleegd, kreeg de eigenaar verschillende telefoontjes van mensen die zijn bestelwagen zagen rijden. Nog wat later werd hem duidelijk wat er met zijn auto was aangericht. Op de snelweg E19 in de richting van Antwerpen botste de autodief bewust tegen andere wagens.

"Een gek die mensen aan het rammen was."