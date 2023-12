Ravage snelweg: dief pizzawagen blijkt oplichter en bekende van de politie

De man die zaterdagavond een bestelwagen van een pizzeria in Etten-Leur stal, heeft even daarvoor in een restaurant in het dorp gegeten en gedronken zonder te betalen. Met de gestolen bestelwagen veroorzaakte hij later op de avond zeven aanrijdingen op de snelweg E19 in België. Volgens een woordvoerder van de politie is de verdachte een bekende van de politie. De man is 31 en verblijft in Halsteren. Hij ligt ernstig gewond in een ziekenhuis.

“Rond half acht zaterdagavond kregen we de melding dat iemand niet wilde afrekenen nadat hij had gegeten en gedronken in het restaurant van het Wellness-hotel Trivium”, vertelt de woordvoerder van de politie. “De man werd verzocht het hotel te verlaten en stelde zich niet bepaald vriendelijk op. Hij maakte een verwarde indruk. Zo staat hij ook bij ons bekend: als iemand met onbegrepen gedrag.”

Een medewerker van het hotel bevestigt de lezing van de politie. De man is een psychiatrisch patiënt, die zich intimiderend gedroeg en zich rokend ophield in de lobby van het hotel, zo werd tegen Omroep Brabant gezet. Daarna bestelde hij een grote hoeveelheid eten en werd hij buiten gezet toen hij niet wilde betalen. Vervolgens probeerde hij, ondanks een 'pandverbod' verscheidene keren het hotel binnen te komen, waarna de deur voor hem slot op ging.

“Enige tijd later werden we gebeld", gaat de woordvoerder van de politie verder",, omdat bij hetzelfde hotel een pizzabezorger had verteld dat zijn wagen was gestolen”, gaat de woordvoerder verder. “Waarschijnlijk toen hij daar of in de buurt een bestelling had afgeleverd. Dezelfde man die het hotel was uitgestuurd, heeft blijkbaar een tijdje rondgehangen om toe te kunnen slaan. Die ging er met de wagen vandoor.”

Verdachte ernstig gewond

“Er is meteen aangifte gedaan en ook de politie in België kwam op de hoogte van de diefstal. Van haar hoorden we later op de avond dat de bewuste wagen op de snelweg E19 in België zeker zeven aanrijdingen heeft veroorzaakt. Hierbij zijn enkele mensen lichtgewond geraakt; de bestuurder van het gestolen voertuig liep ernstig letsel op.”

De woordvoerder verwacht dat de ongelukken zullen worden afgehandeld door de Belgische politie, omdat die allemaal in België zijn veroorzaakt. De diefstal van de pizzawagen komt wél op het bordje van de Brabantse politie te liggen.

Ondertussen zit de pizzeria-eigenaar met een enorm geschrokken collega en een forse schadepost. Door de aanrijdingen lijkt zijn bestelwagen total loss. De eigenaar: “We zullen uiteraard proberen de schade op de dief te verhalen.”

De Belgische politie kon hier niets aan toevoegen, het parket in Antwerpen is onbereikbaar.

