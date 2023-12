Heel gezin dood door snelheidsduivel: Thomas de G. hoort zijn strafeis

De 33-jarige Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed op 10 maart een vader, moeder en hun twee kinderen dood op de A59 bij Sprang-Capelle. Dinsdag staat hij voor de rechter in Breda en hoort hij welke straf justitie tegen hem eist.

Het was een vrijdagavond, kort na negen uur. Thomas de G. was naar een barbecue geweest van zijn werk en reed op de A59 terug naar huis. Hij had wat te veel gedronken, maar moet gedacht hebben dat het nog wel ging.

Eenmaal op de snelweg trapte hij het gaspedaal van zijn Seat Leon Cupra helemaal in. Hij wilde eens kijken hoe hard zijn wagen kon en filmde de snelheidsmeter met zijn telefoon. Op het filmpje is te zien dat hij harder dan 250 kilometer per uur reed.

Ter hoogte van Sprang-Capelle reden een vader (46), moeder (46) en hun twee kinderen (13 en 10) in hun Hyundai Ioniq Hybrid. Zij stuurden naar links om een vrachtwagen in te halen net op het moment dat De G. daar aan kwam stuiven. En toen ging het mis.

Niet meer te redden

De auto van het gezin knalde op de vangrail en vloog in brand. Thomas de G. sprong nog uit zijn auto om de deuren open te trekken, maar het was al te laat. De hele auto stond in brand en het gezin was niet meer te redden. De G. werd weggetrokken bij het brandende wrak. Het werd te gevaarlijk.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, wordt dinsdag tijdens de zitting in de rechtbank in Breda waarschijnlijk wat duidelijker. De auto van De G. was niet zwaar beschadigd, de auto van het gezin vloog in een keer helemaal in brand en er lag een laadklep van de betrokken vrachtwagen los in de berm.

In totaal waren er vier auto’s en één vrachtwagen bij het ongeluk betrokken. Hoe kon die laadklep nou losraken? En is de auto van het gezin daar overheen gereden en in brand gevlogen?

Allemaal vragen die mogelijk dinsdag worden beantwoord.