Massaal afscheid van verongelukt gezin Raamsdonksveer

Op begraafplaats Zuylen in Breda is maandagmiddag afscheid genomen van het gezin dat eerder deze maand omkwam op de A59. Belangstellenden kwamen massaal naar de uitvaart. Op het moment dat de vier rouwauto's met daarin de kisten kwamen aanrijden, vormden leden van de scouting uit Raamsdonksveer een erehaag.

Het moment dat een van de uitvaartverzorgers over de Tuinzigtlaan in Breda liep met achter hem vier auto's, maakte veel indruk. Net als de erehaag die de scoutinggroep uit Raamsdonksveer vormde toen de auto's met daarin de kisten passeerden. Veel belangstellenden groetten de kisten.

De bloemenzee bij het huis van het gezin werd zo groot dat een andere herdenkingsplek werd ingericht, vorige week maandag in de kiosk op het Heereplein in Raamsdonksveer. "Het is een enorme steun voor de familie dat Rens, Michelle, Laurens en Sophie zo geliefd waren bij zoveel mensen", vertelt Josje de Zwaan van DELA. "Ze willen ook iedereen bedanken voor al het medeleven."

De dood van het gezin is hard aangekomen in hun woonplaats in Raamsdonksveer. "Wij zijn geschokt en verdrietig", zei burgemeester Marian Witte na het ongeluk. "We wensen hun naasten, familie, vrienden, collega’s, klasgenoten en iedereen die dit gezin nu plotseling moet missen heel veel sterkte en kracht toe."

Noodlottig ongeluk

Bij het ongeluk dat plaatsvond op de A59 bij Sprang-Capelle, kwam een compleet gezin uit Raamsdonksveer om het leven. Na een botsing tussen vier auto’s en een vrachtwagen vloog de auto van het gezin in brand.

Volgens omstanders konden ze niet gered worden omdat de deuren van hun auto op slot zaten. Een andere automobilist, een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek, werd lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek uit een blaas- en speekseltest dat de man vermoedelijk te veel gedronken had.