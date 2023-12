Commando krijgt vier jaar cel voor drugs- en wapenhandel en lekken geheimen

Een Roosendaalse commando moet vier jaar de gevangenis is voor drugs- en wapenhandel en het lekken van geheime informatie. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij als ervaren militair met een voorbeeldfunctie 'enorme schade' heeft toegebracht aan het korps commandotroepen in Roosendaal. Hij handelde 'kennelijk uit winstbejag', oordeelde de militaire rechtbank in Arnhem.

Sergeant-majoor Sil A. (44) uit Rotterdam is schuldig bevonden aan het voorbereiden van twee coke-transporten van Suriname naar Antwerpen en Hamburg. "Dat hij dit deed toen hij in dienst was als militair, maakt het nog erger", oordeelde de rechtbank.

Bovendien heeft A. wapenhandel voorbereid. Het ging om 250 Diemaco-aanvalsgeweren en 250 Glock-pistolen. Hij trad daarin op als een soort makelaar, zonder toestemming van Defensie.

Lekken

En er is verder genoeg bewijs dat hij vertrouwelijke info deelde met jeugdvriend en zakenpartner Greg F. Die is begin dit jaar tot negen jaar cel veroordeeld voor grootschalige drugshandel.

Sil A. vertelde zijn vriend Greg over militaire trainingen, bepaalde oefenlocaties, werkwijze en tactieken van het korps commandotroepen KCT) en over wat inlichtingendiensten deden.

Mitrailleurs

Niet alle beschuldigingen vond de rechtbank bewezen. Het OM vermoedde dat A. ook achter een drugstransport zat vanuit de Dominicaanse Republiek. Daarvoor zag de rechtbank onvoldoende bewijs. Net als voor de handel in zware 'punt 50' mitrailleurs. Dat zorgde er mede voor dat A. een lagere straf kreeg dan de geëiste zes jaar.

A. kwam in beeld bij twee andere opsporingsonderzoeken, naar onder meer drugshandel. De politie volgde Greg F. en die bleek jeugdvriend en zakenpartner van commando A.

Cryptotelefoons

Nadat de commando werd opgepakt ontkende hij de beschuldigingen. Zo vertelde hij dat hij op verzoek van Defensie dus werk-gerelateerd cryptotelefoons van Sky testte. Hij zat volgens eigen zeggen niet in chatgroepen, maar de rechtbank zag hem wel daarin actief. Volgens de rechtbank is er geen opdracht van het korps commandotroepen geweest of inlichtingendiensten MIVD of AIVD voor het testen van die cryptotelefoons.

Een deel van de uitspraak was geheim. "Het vonnis is ten dele gecensureerd, vanwege geheime informatie", vertelde de voorzitter van de militaire rechtbank.

Geschorst

De verdachte commando was er zelf niet bij maandagmiddag toen de straf werd opgelegd. Zijn advocaat ook niet. Sil A. heeft twee weken om in hoger beroep te gaan. Sinds zijn arrestatie is hij geschorst door Defensie.

Sil A. was betrokken bij allerlei vernieuwingen binnen het korps. Zoals de oprichting van de nieuwe 102 compagnie. A. was ook bezig met het testen van specialistische communicatieapparatuur vertelde hij.

Net zoals veel defensiepersoneel kwam hij in aanraking kwam met allerlei defensiegeheimen. Tijdens zijn proces bleek dat hij contacten had met inlichtingendiensten. Hij was geen agent of medewerker van die diensten.

A. staat bekend als een ervaren en gerespecteerde militair met veel vrienden op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

