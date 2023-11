Commando belandt in wereld van drugs, wapens en geheimen: 6 jaar geëist

Sil A. (44) staat bekend als een deskundige en gerespecteerde commando op de kazerne in Roosendaal. Een vriend zelfs voor zijn collega's. Maar in de onderwereld had deze Sil A. (44) ook een vriend en dat was een drugscrimineel. Samen zaten ze in de drugs en wapens, zeggen Marechaussee en justitie. Voor de militaire rechtbank werd daarom zes jaar gevangenisstraf tegen A. geëist. De militair ontkent en zwijgt.

"Hij heeft de kernwaarden van het korps commandotroepen met voeten getreden. Hij heeft zijn verantwoording niet genomen. Het staat haaks op waar een commando voor staat." Dat zei de officier van justitie voor de militaire rechtbank in Arnhem.

Groene baret

De ernstige beschuldigingen staan in schril contrast met zijn goede naam op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Daar is Rotterdammer Sil A. opgeleid als groene baret. Hij ging op buitenlandse missies en werd instructeur contraterreur. Hij schreef oefeningen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de nieuwe 102 compagnie. "Mijn werk is mijn hobby", zegt Sil A.

Sergeant-majoor Sil werkte samen met inlichtingendiensten, maar hij was geen agent. Hij was bezig met het ontwikkelen en testen van apparatuur waarmee je stiekem kan communiceren, zoals cryptotelefoons van SkyECC. Dat systeem werd ook door criminelen gebruikt.

Jeugdvriend

Toen de politie SkyECC kraakte, doken ook de berichten van A. op. Maar de verbazing moet groot zijn geweest. Via zijn mobieltje had A. namelijk vaak contact met een jeugdvriend, de Surinaamse drugscrimineel Greg F.

De recherche denkt dat ze elkaar berichtjes stuurden over de smokkel van 260 kilo coke naar Kopenhagen. En twee transporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg van ieder 250 kilo coke. "Ik heb er niks mee te maken, ik doe niks met drugs”, verklaarde A. Niets van de drugs werd onderschept.

'Fun en gekkigheid'

Er kwamen ook berichtjes voorbij over meer dan duizend stuks pistolen en geweren. A. onderhandelde met een gerenommeerd bedrijf over de aankoop van 570 mitrailleurs. Bevriende drugscrimineel Greg F. keek mee op de achtergrond.

Het korps wist van niks en kent Greg F. niet. Volgens de korpscommandant in Roosendaal mocht de sergeant-majoor met wapens omgaan maar was A. helemaal niet bevoegd om zulke deals te sluiten. De wapendeals kwamen er overigens nooit. A. noemde deze onderhandelingen ‘100 procent fun en gekkigheid’.

'Tunnelvisie'

Jeugdvriend Greg is begin dit jaar veroordeeld tot 9 jaar celstraf. Opvallend is dat die F. ook contact had met Ridouan Taghi. De commando wist daar niks van en had zelf ook geen contact met Taghi, blijk uit het rechercheonderzoek. De advocaat van A. vindt alleen al de suggestie van een link met Taghi genoeg reden voor vrijspraak.

Een deel van het proces was achter gesloten deuren. Dat ging over de beschuldiging van het lekken van geheime info. Het OM maakte na de zitting bekend dat Sil A. informatie naar buiten zou hebben gebracht over een applicatie die voor het korps commandotroepen was ontwikkeld. Het ging om foto’s en call-signs (roepnamen) van collega-militairen en informatie over oefeningen, werkwijze en tactieken.

'Omleggen'

De advocaat suggereerde dat A. gevaar loopt. In de hele wereld kunnen ze hem herkennen op een rechtbanktekening. Er zijn mensen die hem willen 'omleggen', stelde de advocaat zonder in details te treden. Hij benadrukte dat A. veel heeft betekend voor zijn land.

A. wilde de hele dag geen enkele vraag beantwoorden. Tussendoor sprak hij soms zijn ergernis uit over alle 'aannames' en het 'onrecht' zoals hij het noemde.

Hij vertelde ook over zijn leven nu. “Ik word gesteund door mijn collega’s. Ze zeiden: 'Wij geloven in jou'.” A. is geschorst door het Ministerie van Defensie in afwachting van deze zaak. De rechtbank doet op zijn vroegst uitspraak op 4 december.

