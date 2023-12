Helmond weert MVV-supporters, thuiswedstrijd Helmond Sport zonder uitfans

Supporters van MVV zijn vrijdag niet welkom bij de uitwedstrijd van hun club tegen Helmond Sport. Dat heeft burgemeester Elly Blanksma maandag besloten. Vorig seizoen ging het rondom deze wedstrijd mis, supporters gooiden vuurwerk op het veld waarna de wedstrijd tijdelijk moest worden gestaakt.

Het besluit om supporters van MVV niet toe te laten, is genomen op advies van politie en justitie. Ook Helmond Sport staat achter het besluit, meldt de burgemeester in een persbericht.

Vorig seizoen in april ging het mis bij Helmond Sport - MVV. De wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt nadat er vanaf het uitvak vuurwerk op het veld werd gegooid.

Onlangs ging het ook mis bij Roda JC - MVV, supporters pleegden vernielingen in het stadion, ze gooiden stoelen van de tribune op het veld. De KNVB onderzoekt nog wat daar precies misging. Ook die wedstrijd is voor Blanksma aanleiding om geen MVV-supporters toe te laten in het GS Staalwerken Stadion Helmond.