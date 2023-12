Vrouw (70) thuis overvallen terwijl haar man ligt opgebaard: 'Gevoelloos'

Een vrouw van zeventig jaar is in juli overvallen in haar woning in Cuijk, terwijl in huis haar pas overleden echtgenoot daar lag opgebaard. De inbrekers werden verjaagd door haar zoon en kleinzoon die voor de wake op bezoek waren. Bureau Brabant heeft een reconstructie gemaakt, inclusief bewakingsbeelden, om de daders te pakken.

“Hij was mijn grote liefde”, vertelt de weduwe in een reconstructie van Bureau Brabant. “We waren ruim vijftig jaar samen en in mei 48 jaar getrouwd. Mijn man had de longziekte COPD en begin dit jaar werd longkanker bij hem geconstateerd. Omdat er geen genezing meer mogelijk was, is hij opgenomen in een hospice. Daar is hij 9 juli overleden.”

Voor een passend afscheid werd haar echtgenoot thuis opgebaard. Of de inbrekers op de hoogte waren van de dood van de man en de aanstaande crematie: de politie sluit het niet uit. “In dat geval zijn het gevoelloze daders, die er blijkbaar vanuit waren gaan dat de weduwe alleen thuis was”, zo vertelt een woordvoerder van de politie.

Kleinzoon hoorde iets

In de woning aan de Robijnlaan sliepen die nacht ook haar zoon en haar 16-jarige kleinzoon. Dat wisten de inbrekers niet. Tegen twee uur ’s nachts werd de jongen gewekt door een geluid dat hij niet direct kon thuisbrengen. De daders waren de woning binnengedrongen door de voordeur met een koevoet te forceren.

Eén van hen kwam de slaapkamer van de vrouw binnen. Haar kleinzoon, die inmiddels in de gaten had wat er aan de hand was, riep zo hard hij kon. Daarop werd zijn vader wakker en samen joegen ze de inbrekers schreeuwend het huis uit.

Op beelden van een deurbelcamera is de auto te zien, waarin de inbrekers zaten. Het ging vermoedelijk om een donkerkleurige Mercedes. Twee van de drie daders lijken vrij klein van postuur: één wordt rond 1,70 meter geschat en een andere rond 1,75 meter. Deze laatste zou een wat steviger postuur hebben. Volgens de zoon van het slachtoffer sprak het drietal Nederlands met een Brabants accent.

