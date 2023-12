Inbrekers rammen gat in het huis van Iris: 'We zetten er de kerstboom voor'

Woedend zijn ze, de bewoners van het huis aan de Mierloseweg in Helmond waar maandagnacht een auto tegen de gevel botste na een politieachtervolging. Iris en haar vriend schrokken direct wakker van de harde knal. “Ik heb weleens een leukere 5 december gehad.”

Twee inbrekers botsten met hun auto rond vijf uur ’s nachts tijdens een politie-achtervolging tegen het huis aan de Mierloseweg. De auto ramde eerder in Helmond al een politieauto. De mannen zijn opgepakt. En dat is maar goed ook, meent bewoonster Iris.

Dat is nog eens wat anders dan een cadeautje in je schoen, vertelt Iris. “Ik verwacht dat het nog maanden duurt voordat het gemaakt is. Als je alleen al ziet hoeveel mensen er over de vloer moeten komen nu, gaat dit flink in de papieren lopen.”

“We zaten rechtop in bed na die harde knal vannacht. Mijn vriend zei dat ik even in de woonkamer moest kijken. Daar zag ik direct de schade. Wij schoten allebei overeind. De honden blaften niet eens. Die zaten stijf in de bench.”

Het was dan ook even schrikken voor Iris en haar vriend. De schade aan het huis, dat ruim honderd jaar oud is, is gigantisch. Terwijl puinruimers de stenen uit de gevel scheppen en zakken vol stenen naar buiten brengen, vertelt Ilse wat er gebeurde.

Met name haar moeder is dinsdagochtend ontdaan. “Wat een kutzooi, vieze vuile kutinbrekers”, schreeuwt de moeder terwijl ze de woonkamer van het stel inwandelt. “Ja, zet dat maar online”, vervolgt ze richting een verslaggever.

Iris overweegt nu de kerstboom voor de schade aan de gevel in het huis te zetten. “Dat scheelt misschien”, zegt Iris. Het stel kan er na een paar uur wel grapjes over maken. “Ik kan er wel om janken, maar daarvan wordt dat gat niet kleiner”, zegt de vriend van Iris.

Iris is het daarmee eens. Voor nu is het vooral belangrijk dat alles snel gerepareerd wordt, vertelt ze. “Mijn vriend is morgen jarig, die had zich dat anders voorgesteld. Nu moeten we van alles gaan regelen, maar goed, dan is dat ook wel meteen gebeurd.”

Ook buurvrouw Annemieke schrok wakker van de knal. "We zagen politie en gingen buiten kijken. Toen zagen we de auto tegen de lantaarnpaal staan." Annemieke vindt dat de politie de dieven niet had moeten achtervolgen.

"Als de politie er niet achteraan zat was die inbreker niet op het huis ingereden."