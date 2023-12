Emotionele familie van doodgereden gezin: ‘Ons leven is een hel’

“Ons leven is een hel.” Dat zei de tante van de kinderen dinsdag in een emotionele verklaring. Foto’s van het omgekomen gezin waren op dat moment in de rechtszaal te zien, op verzoek van de nabestaanden. De 33-jarige Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed in maart een heel gezin uit Raamsdonksveer dood, onder wie twee kinderen van 10 en 13. “Je hebt ons alles afgenomen.”

”Kijk maar goed naar de foto”, beet de tante de verdachte toe. “Ik hoop dat je de foto elke keer ziet als je je ogen sluit. Geen straf is zwaar genoeg voor jou. Een heel gezin is weggevaagd.”

“Geen laatste knuffel, geen afscheid. We konden ze niet meer vasthouden. Alles is ons afgenomen”, zo las de tante voor. Ze is een zus van de moeder van het omgekomen gezin. “De lichamen waren verbrand.” Ze snauwde: “Wie heeft jou het recht gegeven om als een malloot te rijden?”

”Eigenlijk zou ik nu Sinterklaas moeten vieren. Dat heb jij ons ook afgenomen”, vertelt de oma, die ook een verklaring voorlas. “Nu zit ik hier in de rechtszaal. Ons gezin is beschadigd en niet meer compleet.” De verdachte barstte meerdere keren in tranen uit.



Verjaardag

De vader van gezin was jarig. De familie was net uit eten geweest. “Het was gezellig, even een kroel en naar huis”, vertelde de oma. Ze las op het nieuws dat er een ongeluk was gebeurd. Ze kregen geen gehoor, haar man (de opa) ging nog bij het huis kijken. Later stonden agenten aan de deur.

De oma vervolgde: “We hebben er weinig vertrouwen in dat je leert van je fouten. Het is voor jou slechts een nare fase in je leven. Het is slechts een komma, waarna je weer verder kunt."

Eind februari van dit jaar mocht hun kleindochter meespelen in een promotiefilmpje voor verkeersveiligheid. "Hoe cynisch is het dan dat nog geen twee weken later het gezin om het leven komt. In één klap zijn onze levens blijvend veranderd." Ze heeft het filmpje nooit kunnen zien. De kleinzoon was ‘lief’ en keek uit naar zijn veertiende verjaardag.

Verschrikkelijk

”Ik vind het verschrikkelijk dat zij zich zo voelen. Dit had nooit mogen gebeuren”, zo zei De G.

De verdachte reed op 10 maart dit jaar over de A59 bij Sprang-Capelle. Hij veroorzaakte daarbij een ongeluk, waarbij een compleet gezin uit Raamsdonksveer om het leven kwam. Een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beide 46) overleefden het niet.

Filmpjes in de rechtszaal

Thomas de G. gaf op de A59 plankgas: hij reed ruim 250 kilometer per uur. Opvallend: hij filmde de snelheidsmeter met zijn telefoon. “Ik was trots wat de auto kon”, zo zei hij. Ook had hij veel bier op.

Het gezin wilde een vrachtwagen inhalen op het moment dat de verdachte aan kwam scheuren. De auto van het gezin eindigde tegen de vangrail en vloog in brand. Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat.

Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw. Ook dinsdag zit de rechtszaal overvol met nabestaanden. Zelfs op de tribune van de rechtszaal was bijna geen lege stoel meer te zien.

Bekijk hier de indrukwekkende verklaring van de zus van de verongelukte moeder: