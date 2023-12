Tilburger die onterecht vastzat voor terrorisme vecht voor de waarheid

De 35-jarige man uit Tilburg die wekenlang in Spanje vastzat op verdenking van terrorisme, is ‘zeer teleurgesteld’ in de uitspraak van de rechter. Die wees de dinsdag zijn verzoek af dat de Nederlandse overheid hem moet helpen om Spanje duidelijk te maken dat hij geen terrorist is. “Ik ben met stomheid geslagen en het valt me zwaar”, reageert Rayan* op de uitspraak. De Tilburger kondigt aan verder te vechten om de waarheid boven water te krijgen.

Arnold Tankus Geschreven door

Rayan uit Tilburg, met Marokkaanse roots, was afgelopen zomer op weg naar Marokko. Tijdens zijn doorreis in Spanje werd hij opgepakt. Hij zat 56 dagen in de cel en werd daarna in september op het vliegtuig naar Nederland gezet. Volgens Rayan gebeurde dit alles op basis van informatie van de Nederlandse autoriteiten. Die hadden hem onterecht op een zogeheten signaleringslijst gezet. Een lijst met namen van mogelijke terroristen. De rechter oordeelt nu dat de Nederlandse Staat zijn naam niet hoeft te zuiveren. Dus ook de Spaanse overheid niet hoeft te laten weten dat Rayan nooit is verdacht van terrorisme. "Het is een grote teleurstelling dat onze vorderingen zijn afgewezen. Toch zitten er ook positieve kanten aan de uitspraak", meent Samira Sabir, de advocate van Rayan. Volgens de landsadvocaat heeft Rayan 'op geen enkele lijst' gestaan, ook niet op een lijst die naar het buitenland is gegaan. "Op die manier geeft de Nederlandse overheid eigenlijk de garantie dat er echt niks van hem is verwerkt", zegt de advocate. "Of dat echt zo is, weten we nog steeds niet. Ook uit de uitspraak van de rechter kun je halen dat die daar niet helemaal van is overtuigd", zegt Sabir. De rechtbank ziet het belang van Rayan om de juiste informatie te gebruiken in zijn Spaanse rechtszaak, maar dit belang gaat niet zo ver dat de Staat ertoe kan worden verplicht om die informatie rechtstreeks aan de Spaanse autoriteiten te verstrekken, aldus de rechtbank.

"Ik onderzoek nu zelf of ik in Marokko op een lijst sta."

Voor Rayan blijven de druiven zuur. Hij kan sowieso de komende tien jaar niet door Spanje reizen. En misschien nog wel erger. “Ik onderzoek nu zelf of ik in Marokko op een lijst sta. Dat zou niet raar zijn, aangezien Spanje en Marokko op dit terrein intensief samenwerken. Via Spanje naar Marokko rijden, hoort al sinds mijn jeugd bij de reis. Het is een stukje nostalgie en dat kan nu niet meer, terwijl ik nooit iets heb gedaan. Ik zou kunnen omrijden, maar misschien sta ik ook in andere landen op een lijst.”

"Ik ben besmeurd met terrorisme. Mijn leven staat stil."

Ondanks de teleurstelling van de uitspraak, wil hij niet van ophouden weten. “Er liggen nog meerdere inzage-verzoeken. Ik wil dat de waarheid boven water komt”, zegt hij strijdvaardig. Vooralsnog heeft hij veel last van hetgeen hem is overkomen. “Het was vernederend. Ik ben besmeurd met terrorisme, ik ben op intieme plekken gefouilleerd en in mijn waardigheid aangetast. Ik ben ergens van beschuldigd waar ik in de verste verte niets mee te maken heb of wil hebben.” Volgens zijn advocate is Rayan 'zeer strijdbaar' en komt er zeker een vervolgstap. "Ik sta wat dat betreft helemaal achter hem. We gaan samen overleggen hoe dat vervolg eruit gaat zien."

"Ik had niks kunnen doen, want ik heb niks gedaan."