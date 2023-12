Niemand had in de gaten dat er in dit verstopte drugslab xtc werd gemaakt

In het drugslab dat dinsdagmiddag werd ontdekt in een bedrijfspand zonder naam of logo in de Smoorstraat in Roosendaal, werd xtc gemaakt. Dat is woensdag duidelijk geworden bij de ontmanteling. Eerst werd er gesproken over speed, maar het zit toch anders. Het is al het derde drugslab dat dit jaar wordt ontdekt in de directe omgeving.

Het lab kwam als verrassing voor mensen die in de buurt wonen en werken. "Ineens zag het hier zwart van de wagens. Personenauto's, busjes. Agenten met mitrailleurs", zegt een wandelaar die dinsdag getuige was van de inval aan de rand van het bedrijventerrein.

Doodlopend

Een Tilburger (33) en een man (43) uit Oirschot waren binnen in het lab, dat achterin het pand verstopt zat. Ze probeerden nog te vluchten, maar werden snel gepakt. Ze konden geen kant uit, want overal staan hekken. Daar komt nog eens bij dat de Smoorstraat doodloopt. De straat ligt ingeklemd tussen twee spoorlijnen, naar Breda en Rotterdam.

De avond en nacht na de inval bleef er politiebeveiliging. Dat is gebruikelijk bij panden waar nog iets 'kostbaars' binnen ligt, zoals drugs. Iedereen die de straat in reed werd gecontroleerd. Ook woensdag bleven agenten zichtbaar voor het pand aanwezig.

Skelter

Mensen in de straat zeggen dat er ook iemand in het bedrijfspand woont, mogelijk een gezin. Er staat kinderspeelgoed op het erf zoals een oude plastic skelter. Maar er was woensdag geen teken van leven in en rond het gebouw. Alleen politie en specialisten.

Op het terrein aan de zijkant en achterkant was Seon uit Amsterdam aan de slag gegaan. Ze labelden en verzamelden spullen uit het laboratorium. En ze pakten alles in. In veilige combinaties. Zuren bij zuren. Gasflessen apart.

Ketel

Het team vulde twee vrachtwagens met kleine jerrycans, grote blauwe vaten, gasbranders, en slangen. Maar ook hoge kookpannen voor 25 liter of meer per stuk. In het hart van het lab stond een ketel: daar kon 700 liter in, meldde de politie dinsdag al.

In de eerste berichten werd gesproken over een amfetaminelab: speed dus. Bij nader inzien wijst alles toch op mdma, oftewel xtc. Dat bevestigde de politie van de landelijke eenheid (LE) woensdagmiddag. Er zijn op het terrein chemicaliën gevonden voor de productie van minstens 1600 liter drugs.

Soeppannen

De ontmantelingsploeg haalde zeker twintig hogedrukcilinders met vermoedelijk waterstofgas naar buiten. Experts noemen dit altijd de gevaarlijke onderdelen van een lab. Bij brand of een explosie kunnen de stalen flessen barsten of gelanceerd worden en alle kanten op vliegen.

Opvallend waren ook twee grote roerinstallaties van plastic, nog bijna als nieuw. Dat geldt ook voor drie gasbranders. Aan een van de grote 'soeppannen' was te zien dat er gekookt is. Een bruine smurrie zat aan de zijkant. Op de onderkant de roet van een brander. Volgens de politie was het lab in werking toen agenten er binnenvielen.

Treinen

Drugs maken binnen de bebouwde kom wordt als riskant gezien, omdat het kan opvallen. Maar hier aan de rand van bedrijventerrein Borchwerf is er zoveel verkeer dat het nauwelijks opgemerkt wordt. Treinen die dag en nacht aan twee kanten voorbij denderen zorgen voor herrie en een asfaltfabriek zorgt voor een typische walm. Ook andere bedrijven in de logistiek en recycling zijn er actief. Net als de bouw, vooraan in de straat. Stil lijkt het hier nooit.

In dit gebied zijn sinds mei al drie labs ontdekt, op pakweg vijf kilometer hemelsbreed van elkaar vandaan. Pas ontdekte de politie nog een groot lab in een loods net buiten Borchwerf en in mei een meth-lab in een garage Oud Gastel. Voor zover bekend hebben ze niks met elkaar te maken.

In alle drie de zaken zijn er verdachten gepakt en loopt er onderzoek.

