Naziwebshop gehackt: ook bestellingen van 5 Brabanders liggen op straat

Zweedse leden van de antifascistische organisatie Antifa hebben de Zweedse webshop Midgård gehackt die openlijk neonazistische producten verkoopt. Daardoor kwamen de gegevens van alle klanten die ooit iets hebben besteld, op straat te liggen. Ook de gegevens van vijf Brabantse klanten zijn nu openbaar. Ze kochten onder meer een trui met 'White Supremacy', cd's van nazipunkband No Remorse en een shirt met 'Anti-Antifa'.

Klanten kunnen bij de internetwinkel onder meer extreemrechtse muziek, kleding, boeken, vlaggen en accessoires aanschaffen.

Geen doekjes

Daarbij winden de verkopers er geen doekjes om: op de website zijn banners van onder meer European Brotherhood, Keep it White en Fascist Nation te zien. Voor bezoekers is dus vrij snel duidelijk waar ze mee te maken hebben.

In de gelekte data staan de namen en adressen van 46 Nederlanders, onder wie vijf Brabanders. De meesten komen uit Eindhoven, maar ook in Valkenswaard en Boxmeer wonen klanten. Er is ook te zien wat mensen kochten.

Meerdere bestellingen

Een van de klanten uit Eindhoven deed meerdere bestellingen in 2017, 2018 en 2021. Hij kocht meerdere truien en shirts met teksten als 'Defend Europe - My Land, My Brothers, My Heratige', 'Defeat Never, Victory Forever' en 'Anti-Antifa - Code 291'. Code 291 wordt door de Zweedse politie gebruikt bij zaken gerelateerd aan asielzoekers.

Iemand anders uit Eindhoven kocht drie albums van de band 'No Remorse', een van de meest prominente skinhead-bands. De band maakt muziek in het genre 'Rock against Communism', dat bekend staat om racistische, antisemitische, gewelddadige teksten over wit nationalisme.

Een klant uit Boxmeer trok de portemonnee voor muziek van artiest '314' en de band 'English Rose', ook een 'Rock against Communism'-band. En in Valkenswaard haalde iemand onder meer een dubbel-cd met de grootste hits van de Finse nazirockers Mistreat in huis.

Terroristische dreiging

Onlangs waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opnieuw voor de toegenomen terroristische dreiging. De coördinator waarschuwde expliciet voor de dreiging vanuit extreemrechts. Een aanslag uit deze hoek is volgens de NCTV 'voorstelbaar'.

In haar rapport schreef de NCTV onder meer dat extreemrechtse denkbeelden steeds meer zichtbaar zijn op sociale media, in het politieke debat, het publieke omroepbestel en in het dagelijkse leven. Daardoor worden die denkbeelden door steeds meer mensen normaal gevonden.

De namen en gegevens van de Brabantse klanten zijn bekend bij Omroep Brabant, maar worden uit privacyoverwegingen niet genoemd.

