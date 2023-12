Brobbey en Vaessen ruilen shirtjes na restant RKC Waalwijk - Ajax

Brian Brobbey en Etienne Vaessen. (Foto: Olaf Kraak) Een kopduel bij RKC Waalwijk tegen Ajax. (Foto: ANP, Olaf Kraak) Volgende 1/2 Brian Brobbey en Etienne Vaessen. (Foto: Olaf Kraak)

"Alles of niets", zongen supporters van RKC Waalwijk voor de wedstrijd tegen Ajax. Het werd uiteindelijk 'niets'. In de laatste tien minuten van het eerder gestaakte duel tegen de Amsterdammers bleef het 2-3. Het mooiste moment van de wedstrijd was na afloop, toen RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen en Ajax-spits Brian Brobbey elkaar knuffelden en shirts uitwisselden.

Het duel op 30 september werd na 83 minuten en 45 seconden gestaakt bij een 2-3 stand. Dit omdat Vaessen zwaar geblesseerd raakte na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Hij werd zelfs uit voorzorg gereanimeerd. Uiteindelijk viel het gelukkig mee met de blessure en op 11 november keerde hij terug in de basis tegen Go Ahead Eagles. Wel keept hij voortaan met een helm. Vaessen stond ook in het restant tegen Ajax onder de lat. Ook de andere spelers die toen in de 84ste minuut bij RKC in het veld stonden, waren deze woensdagavond van de partij. Bij Ajax waren er vanwege blessuregevallen drie wijzigingen in het team. Brobbey stond wel in de basis. Vanaf het eerste fluitsignaal woensdagavond ging de Waalwijkse aanhang vol achter de ploeg staan. Het Mandemakers Stadion was maar voor ruim de helft gevuld met supporters, maar geluid werd er volop gemaakt. Voorin werden de lange aanvallers Michiel Kramer en David Min gezocht en die zorgden voor oorlog in de buurt van het zestienmetergebied. De grootste kans kreeg Filip Stevanovic, maar zijn kopbal ging net over het doel van Diant Ramaj. Zo bleef het 2-3 en daar had iedereen eigenlijk wel vrede mee.

"We zijn topsporters, maar gezondheid is het allerbelangrijkst."

Na afloop ging het vooral om het wederzien tussen Vaessen en Brobbey. Ajax-trainer John van 't Schip had de knuffel tussen beiden niet gezien, maar noemde het een prachtig moment. "We zijn allemaal topsporters, maar gezondheid is het allerbelangrijkst. Heel mooi dat het goed gaat met Vaessen en dat hij weer onder de lat staat."



Blij was hij uiteraard ook voor zijn eigen ploeg. "Dit was een wedstrijd die we alleen konden verliezen. Er was 1 hachelijk moment, je weet dat die kan komen. We zijn blij dat we de voorsprong hebben vastgehouden."