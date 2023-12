Dief die ravage aanricht met auto van pizzabezorger gedwongen opgenomen

De 31-jarige man uit Halsteren die vorige week op de snelweg E19 in België zeven botsingen veroorzaakte, is gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Dit meldt een woordvoerder van het parket in België. “Daartoe is besloten omdat de man kampt met verschillende geestelijke problemen.” De man had in Etten-Leur een auto van een pizzabezorger gestolen. Het is nog maar de vraag of hij ooit vervolgd kan worden.

Bij de politie in Brabant stond hij al enige tijd bekend vanwege zijn verward gedrag. Hij zou onlangs ook uit zijn woning zijn gezet. Als gevolg van de beslissing van justitie in België ontkomt de man voorlopig aan een straf. Ook kan dus niet via de strafrechter schade op hem worden verhaald. Dit is een tegenvaller voor onder anderen Ahmed Ibrahim, de eigenaar van pizzeria Toscana in Etten-Leur.

"Ik voel me echt een slachtoffer."

“De maatschappij waar ik de auto lease, heeft me al laten weten dat de wagen total loss is verklaard en dat de schade op mij zal worden verhaald“, zo vertelt de aangeslagen Ibrahim. “Ook omdat de bezorger de sleutel van de wagen in het contact had laten zitten toen de dief ermee vandoor ging. Ik voel me echt een slachtoffer.” De wagen werd zaterdagavond tegen een uur of tien gestolen. Een medewerker van Toscana was een bestelling aan het afleveren toen de man uit Halsteren er met de auto vandoor ging. Nadat hij de wagen had gestolen, reed hij ermee naar België. Op de snelweg E19 veroorzaakte hij in de richting van Antwerpen zeven aanrijdingen. Er werd vooral veel materiële schade aangericht. Enkele inzittenden raakten lichtgewond. Zelf raakte de man zwaargewond. Hij kon worden aangehouden nadat hij bij Brasschaat opnieuw een auto had geramd. Volgens de woordvoerder van justitie in België kunnen gedupeerden hoogstens via de burgerrechter proberen de dief voor de kosten te laten opdraaien. Dat geldt dus ook voor de mensen die in de auto’s zaten die door de pizzawagen bewust werden aangereden. En al helemaal voor Ibrahim, die zich dubbel gepakt voelt door de handelswijze van de psychiatrische patiënt.

"Gelukkig kan ik een beroep doen op vrienden."

“Ik had drie auto's, daar is er nu een van afgevallen en die kom ik echt tekort. Gelukkig kan ik vrienden om hulp vragen, maar dat wil ik ook niet te vaak doen”, vertelt Ibrahim. “Ik zit hier helemaal niet op te wachten.“ Misschien dat iemand een crowdfundingsactie op touw kan gaan zetten? “Dat zou een goed idee zijn, maar ik blijf teleurgesteld in die dief. En ook de houding van de leasemaatschappij valt me rauw op het dak. Dit is heel vervelend, hopelijk kan mijn verzekering een schadevergoeding via de burgerrechter afdwingen.” De dief veroorzaakte veel materiële schade met zijn dollemansrit: