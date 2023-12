Burgemeester Mikkers wordt niet vervolgd na 'Marokkanen'-uitspraak

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch niet vervolgen voor zijn uitspraak over Marokkanen tijdens een bewonersbijeenkomst over asielzoekerscentra in zijn gemeente. Alle 27 aangiften tegen Mikkers zijn geseponeerd. De uitspraak was volgens het OM geen belediging van het ras van de groep, maar van het gedrag van Marokkaanse asielzoekers. Daardoor is er geen sprake van groepsbelediging.

"Dit valt niet onder discriminatie volgens het Wetboek van Strafrecht", zegt het OM daarover. Zelf reageert de burgemeester timide op de beslissing. "Een reactie daarop laat ik aan anderen", laat hij weten. "Voor mij is het belangrijk dat we de verbinding met elkaar blijven zoeken en dat we met elkaar in gesprek zijn."

De VVD-burgemeester deed zijn uitspraken tijdens een bewonersbijeenkomst over de mogelijke komst van twee opvangcentra voor asielzoekers in Den Bosch. Een vrouw maakte daar een opmerking over asielzoekers uit Syrië. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan", zei ze. Daar reageerde de burgemeester dan weer op met: "Dat is niet waar, dat is Marokko."

Verontwaardigde reacties

De woordenwisseling werd gefilmd en via sociale media gedeeld, met een stroom van kritiek als gevolg. De leiding van de Marokkaanse moskee Arrahma reageerde boos op de uitspraken en ook op sociale media kwamen er verontwaardigde reacties. Protestgroep Extinction Rebellion hing vacatureposters voor een nieuwe burgemeester rond het stadhuis. Uit veiligheidsoverwegingen was Mikkers afwezig tijdens de viering van de Elfde van de Elfde in Den Bosch.

Mikkers zei in een verklaring dat 'zware excuses' op zijn plaats zijn. "Ik had deze uitspraken niet moeten doen. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Ik wil excuses aanbieden aan iedereen die daar pijn van heeft. Ik heb alle mensen die een verbinding aan willen gaan met elkaar teleurgesteld. Zware excuses zijn op plaats." Mikkers zei te begrijpen dat mensen teleurgesteld in hem zijn.

'Relatie herstellen'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch moest ook op het matje komen tijdens een gemeenteraadsvergadering. De raadsleden vonden dat de verstoorde relatie tussen Mikkers en de drie Marokkaanse besturen moet worden hersteld in het belang van de Bossche samenleving. Begin 2024 moet de Bossche burgemeester hiervoor met een plan komen.

Het OM zal de 27 mensen die aangifte hebben gedaan over zijn beslissing informeren.