Extra beveiliging moet voorkomen dat de kerststal weer wordt vernield

De kerststal staat 's-nachts achter een bouwhek (foto: Jos Verkuijlen) Een camera moet vandalen afschrikken (foto: Jos Verkuijlen). Volgende 1/3 Extra beveiliging om te voorkomen dat de kerststal wordt vernield

Nee, het gaat ze niet nog eens gebeuren dat vandalen de kerststal in Heesch vernielen. Al twee jaar op rij werd de kerststal in het centrum van het dorp kapot gemaakt. Toch is een groep vrijwilligers weer begonnen met de opbouw. Maar nu met extra goede beveiliging.

De kerststal die elk jaar in het centrum van Heesch staat heeft het al jaren zwaar te verduren. Twee jaar geleden werd het hoofd van Jezus aan gruzelementen geschopt. Vorig jaar moest zijn arm het ontgelden. Maar ook het oor van de ezel en het schaap werden afgebroken. Daders werden nooit gepakt. Het gebeurde waarschijnlijk allemaal midden in de nacht. Dus iemand op heterdaad betrappen zat er niet in. Peter van de Moorselaar was jarenlang de man die voor de kerststal zorgde in het dorp. Maar door alle vernielingen gooide hij vorig jaar het bijltje erbij neer. "Ik word er moedeloos van, want volgend jaar is het weer feest. Of je moet erbij gaan slapen", zei hij toen.

"We laten ons niet wegjagen."

Maar dat was niet het einde van de kerststal. Het centrummanagement van Heesch nam de organisatie van de kerststal over. “Ik baalde er enorm van dat zoiets niet meer zou kunnen in deze tijd", zegt Monique van de Hurk van het centrummanagement. “Maar we laten ons niet wegjagen. We gaan het gewoon weer proberen.” Uit haar auto haalt ze het beeld van kindeke Jezus. “We gaan hem weer terug leggen waar hij thuishoort”, zegt ze. Het afgelopen jaar hebben ze het beeld helemaal gerepareerd. “We hebben een nieuwe arm moeten kleien. En dat is heel goed gelukt.” Ze legt het beeld van Jezus in zijn kribbetje. Maria, Jozef en de drie koningen kijken toe. “Ik hoop dat hij veilig ligt”, zegt Monique.

"Ik hoop dat het genoeg afschrikt."