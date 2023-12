Door NVWA gesloten bakkers gaan zaterdag weer open met brood van collega's

De winkels van Bakkerij Van Keulen kunnen zaterdag weer open dankzij hulp van collega-bakkers. Vrijdag werd bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de zaken had gesloten, omdat de hygiëne niet op orde was. Die problemen waren volgens de NVWA zo serieus dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid.

"We worden geholpen door onze collega-bakkers. Zij leveren voorraad voor al onze winkels, zodat wij gewoon weer brood en banket kunnen verkopen zoals de klant dat van ons gewend is", zegt eigenaar Gerhard van Keulen vrijdagavond.

Wat er precies mis was bij Bakker Van Keulen, heeft de NVWA niet bekendgemaakt. Ook Van Keulen geeft daarover geen duidelijkheid. "We zijn ons uiterste best aan het doen om alles op orde te krijgen", laat hij in een reactie aan Omroep Brabant weten.

'Technische problemen'

Van Keulen zei vrijdagochtend dat er technische problemen waren bij de centrale bakkerij. Later gaf hij toe dat de winkels dicht waren op last van de NVWA. Alle veertien winkels van Bakkerij Van Keulen werden vrijdag gesloten. De bakkerijen zitten onder meer in Oirschot, Den Bosch en Rosmalen.

Of het brood en andere producten van Bakkerij Van Keulen gewoon gegeten kunnen worden, zegt de NVWA niet. "Het is aan de consument zelf om te beslissen wat ze met het product doen", zegt een woordvoerster. "Of ze het weggooien, of terugbrengen naar de bakker."

Klanten van de bakker reageerden verbaasd op het nieuws: