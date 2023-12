'Uitslaande brand': brandweer en politie rukken massaal uit

Wel rook, geen vuur (foto: SQ Vision). De rook maakte het bedrieglijk echt (foto: SQ Vision). Het ging er al snel gemoedelijk aan toe (foto: SQ Vision). Volgende 1/3 Wel rook, geen vuur (foto: SQ Vision).

Grote rookwolken en een oranje gloed. Dat werd rond kwart voor een vrijdagnacht gemeld bij de brandweer in Eindhoven. Er stond mogelijk een bedrijf in brand aan de Meerenakkerweg, bij industriegebied de Hurk. Brandweer en politie rukten na de 112-melding massaal uit. Uiteindelijk was er geen vlammetje te bekennen: rook van veevoerfabriek Sonac waaide over het dak en door een gele lamp op het terrein van het bedrijf leek het alsof er brand was uitgebroken.

Na de alarmering stuurde de meldkamer direct vijf brandweervoertuigen naar de Meerenakkerweg. Ook de politie meldde zich met meerdere voertuigen. Er bleek al snel sprake te zijn van loos alarm. Het is niet voor het eerst dat er een serieuze brand wordt gemeld bij het bedrijf. In het verleden werd de stoom in combinatie met de gele/oranje gloed van de verlichting al vaker aangezien voor brand. Vorig jaar zomer brandde echter wel degelijk wat op het dak van het bedrijf. Zwarte rookwolken waren toen in de wijde omgeving te zien. Ruim een jaar geleden brandde er wel degelijk wat bij Sonac: