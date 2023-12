Teddybeer, slimme zakenman of fraudeur: de vele gezichten van Peter Gillis

'Peter Gillis onder vergrootglas', 'Vakantieparken aan een zijden draadje', 'Het ziet er steeds slechter uit voor Peter Gillis'. Weinig ondernemers trekken zoveel aandacht als de vakantieparkmagnaat uit Ommel. Zijn imperium zou op instorten staan nu bijna al zijn parken met sluiting worden bedreigd. Maar wie is Peter Gillis eigenlijk en hoe heeft hij het zover geschopt?

Peter Gillis werd geboren op 20 maart 1962. Hij komt uit een gezin waar ze het thuis niet breed hadden. ‘Ik had echt een kutjeugd. Geld hadden we niet en ons pap wilde altijd zijn borreltje’, schreef hij in zijn biografie 'Massa is kassa'. Hij vond het belangrijk om dat boek uit te brengen. Gillis wilde ermee duidelijk maken dat zijn succes hem niet zomaar kwam aanwaaien. "Ik heb me m’n hele leven kapot gewerkt om zover te komen, snap je?"

'Selfmade miljonair'

Over zijn arme jeugd heeft hij nooit geheimzinnig gedaan. In een interview met Playboy legde hij uit: "Iedereen denkt dat ik een makkelijk leven heb gehad en dat ik het allemaal in de schoot geworpen heb gekregen, maar ik ben een selfmade miljonair." Vaak genoeg moest hij vroeg naar bed, omdat er geen geld was voor avondeten.

Zijn leven speelde zich vooral af op de camping van zijn ouders, waar hij vaak na school aan de slag moest. Al dacht Gillis eerst dat hij slager zou worden. In het dorp leerde hij het vak: uitbenen en worst maken. Maar de handelsgeest die hij opdeed bij de onderneming van zijn ouders liet hem niet los. Want in 1986 maakte hij een grote klapper. Hij was toen 24 en samen met zijn broer en zus kocht hij voor 4,25 miljoen gulden een vakantiepark in Asten. Dat geld had hij zelf niet, maar leende hij bij de bank.

'Massa is kassa'

De camping, nu bekend als Vakantiepark Prinsenmeer, bleek het winstgevende begin van de Oostappen Groep Vakantieparken. Voor Gillis het wist had hij tien parken onder zich, in Nederland en België. Als alles volgeboekt is, verblijven er zo'n 50.000 man, schat hij.

'Massa is kassa' is zijn motto. Als hij zijn huisjes niet vol krijgt met betalende klanten, dan maar met de opvang van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betaalt goed geld voor kost en inwoning.

'Grote teddybeer'

Zakentijdschrift Quote schat zijn vermogen in 2019 op 85 miljoen euro. Zelf zegt hij veel meer waard te zijn. Hij was niet te beroerd om met het blad te bellen toen hij in zijn eigen ogen onterecht ontbrak in de Quote 500 van rijkste Nederlanders.

SBS besluit hem zijn eigen realityshow te geven. De hoofdrolspelers? Naast zijn kinderen ook zijn (inmiddels ex-)vriendin Nicol. De twee werden op slag verliefd, vertelt ze aan Veronica. "Peter is eigenlijk een heel grote teddybeer. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, was me dat binnen vijf minuten duidelijk. Een harde buitenkant en een zachte binnenkant."

Dodenlijst

Helaas is de tv-serie ook het begin van een aantal nare gebeurtenissen. Zo wordt hij onwel tijdens de opnames. Met spoed moet hij naar het ziekenhuis. Hij stelt daarna ‘echt iets’ aan zijn gewicht te moeten doen. Ook moet hij afscheid nemen van zijn moeder. "Even gezellig samen lunchen of een bakkie doen, ik kon altijd mijn verhaal bij je kwijt", schrijft hij jaren later op Instagram. "Het gemis is niet minder geworden."

Als zijn biografie uitkomt, doet Peter een schokkende onthulling. Hij staat op een dodenlijst. Uit welke hoek de dreiging komt, weet hij niet. "Achterom kijken deed ik mijn hele leven al." Hij zegt dus gewoon verder te gaan met zijn leven.

Gebeten

Daarna lekt ook nog uit dat hij zijn vriendin mishandeld zou hebben. Het Openbaar Ministerie vervolgt de 60-jarige Gillis omdat hij Nicol (32) gebeten zou hebben. De twee maken kort daarna bekend uit elkaar te aan.

Inmiddels heeft de miljonair hoog oplopende conflicten met gemeenten, de FIOD, belastingdienst en zijn ex-vriendin. Die laatste spreekt van meer dan tien mishandelingen in de afgelopen jaren. Tegen RTL Boulevard zegt Nicol dat ze hem nooit meer wil zien. "Ik hoop dat Peter de straf krijgt die hij verdient, dat hij begrijpt wat hij gedaan heeft en dat hij daar niet voor weg kan lopen."

Grootste angst

Gillis, die nu gelukkig is met zijn 'grote liefde’ Wendy, probeert ondertussen financieel zijn hoofd boven water te houden. In de gemeente Asten, die zijn park leeg wil hebben, zegt hij 'zwaar teleurgesteld’ te zijn. Maar hij geeft niet op. Hij zegt met zijn advocaten de zaak te bestuderen en vertrouwen te hebben in een goede afloop.

De redacteur van Playboy vroeg hem naar zijn grootste angst. "Dat ik kanker krijg of zoiets." Hij vergelijkt het met een lootje uit de loterij. "Je zult maar net het verkeerde lot hebben. Of je nu wel of geen geld hebt, dat maakt niet uit: gezondheid kun je niet afkopen."

