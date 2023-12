Ongeluk in Oud Gastel waarbij vier doden vielen nagebootst door experts

Een hardrijder reed vorig jaar september vier mensen dood bij Oud Gastel. De slachtoffers waren twee moeders en twee kinderen. Omdat er nog veel vragen zijn over het ongeluk was er een reconstructie van een deel van het ongeval.

Die reconstructie werd zondag gehouden op bedrijventerrein Borchwerf, tussen Roosendaal en Oud-Gastel. Met enige vertraging werd er rond twaalf uur mee begonnen. De Roosendaalsebaan is daarom afgesloten. Verkeer wordt omgeleid door de politie.

Langs en ook op de weg staan mensen van de rechtbank, politie, een officier van justitie en iemand van het advocatenkantoor van de verdachte. Experts van het NFI zijn er met allerlei meetapparatuur.

Het hele bedrijventerrein is voor de reconstructie afgesloten. De botsing zelf wordt niet nagebootst. Het gaat alleen om de aanloop naar de crash. Hiervoor wordt een auto gebruikt zoals die van de verdachte van het ongeluk. Hiermee rijden ze met verschillende snelheden. Dit doen ze om te kijken hoe hard de verdachte gereden heeft.

Gaspedaal

Op deze weg ging het op een vrijdagavond, begin september 2022 gruwelijk mis. Het was nog licht. Vanuit Roosendaal kwam een huurauto met Duits kenteken aanrijden. Achter het stuur van de Mercedes-SUV zat Omar E. (28) uit Roosendaal. Hij zou het gaspedaal fors ingetrapt hebben, tot 155 op de teller stond, bleek uit eerder onderzoek. Dat is drie keer harder dan daar is toegestaan op de voorrangsweg.

Op dat moment waren de verkeerslichten uitgevallen. Uit een zijstraat -Blauwhekken- kwamen de slachtoffers de Roosendaalsebaan opdraaien. Op dat moment kwam van rechts, uit een flauwe bocht, Omar E. aanstormen. Of ze hem zagen is onbekend.

Op het kruispunt ramde E. de auto van de slachtoffers in de flank. Het resultaat was gruwelijk: twee vrouwen van 39 en 42 overleden, net als twee kinderen van 8 en 10 uit een gezin. Een derde kind van 9 raakte gewond. Het waren allemaal inwoners van Bosschenhoofd.

Het ongeluk maakte diepe indruk op nabestaanden, het dorp maar ook op de hulpverleners die er bij waren.

Vragen

Omar E. werd meteen na de crash opgepakt en aangeklaagd voor roekeloos rijden. Hij had niet gedronken en ook geen drugs gebruikt. Vanaf de eerste openbare zitting, een jaar geleden in Breda, vroeg de advocaat van E. om een reconstructie. Hij wilde de situatie zelf graag zien omdat hij niet uit de buurt komt. Bovendien heeft hij nog diverse vragen over het ongeluk.

De verdachte zelf was zondag niet bij de reconstructie. Hij is in maart dit jaar na een half jaar voorarrest vrijgelaten, onder strenge voorwaarden.

In de zomer pakte de politie E. en twee andere mannen op bij een inval in de Reginadonk in Roosendaal. De politie vond onder meer 13 kilo wiet en 45.000 euro aan contanten.

De man heeft een strafblad. Hij is vaker veroordeeld voor verkeersovertredingen en drugshandel.