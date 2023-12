Meerdere auto's verwoest na brandstichting: 'Je schrikt je helemaal kapot'

Aan de Spaaklaan in Vlijmen is zondagochtend een auto in brand gestoken, zo is op camerabeelden te zien. Voertuigen die naast de Renault Mégane stonden, vlogen daardoor ook in brand. Drie auto's zijn total loss en een vierde raakte beschadigd. De eigenaresse van de auto die in brand werd gestoken, is er ziek van. "Ik heb niet meer geslapen. De daders weten niet wat ze iemand aandoen."

De autobranden zijn het gesprek van de dag in de wijk. Het is een komen en gaan van buurtbewoners die de schade komen bekijken zondagochtend- en middag. Mensen zijn erg geschrokken. Twee jaar geleden werd op dezelfde plek ook al een auto in brand gestoken en dat is niet alles.

“Ik woon hier al een jaar of zes, maar voel mij hier niet veilig in de wijk. Een paar maanden geleden is er een zuur over onze auto heen gegooid. De lak was helemaal verbleekt. Het moet iemand zijn die de pik op ons heeft. We hebben aangifte gedaan, maar daar hebben we nog steeds niets van gehoord. Wij werken hard en willen gewoon rust", vertelt een buurtbewoonster.

Op camerabeelden is te zien dat iemand zondagochtend rond kwart voor vijf naar de Renault Mégane loopt. Er wordt gerommeld aan zijkant of aan de onderkant van de Renault. Zo nu en dan lijkt er vuur te zien, omdat het oplicht tussen de auto's. De verdachte loopt nog even weg maar keert snel weer terug. Twintig minuten later staat de eerste auto in brand. Tien minuten later is er een enorme vlammenzee.