1700 kilo vuurwerk in beslag genomen bij handelaar

Bij een vuurwerkverkoper in Noordoost-Brabant is vorige week maandag ongeveer 1700 kilo vuurwerk in beslag genomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit deze maandag bekendgemaakt. Er werd onder meer spul gevonden, dat sinds 1 december 2020 in ons land verboden is. Het vuurwerk werd gevonden in een speciaal hiervoor geschikte opslagplaats.

Het grootste deel van de vondst bestond uit vuurwerk uit de categorie F2. Dit type vuurwerk is in Nederland toegestaan, maar bij de handelaar waren de producten niet voorzien van de juiste, wettelijk verplichte etiketten. Daarom zijn ze in beslag genomen, licht een woordvoerster van de ILT toe. In de 'bunker' vonden inspecteurs ook onder meer 20 kilo knalstrengen en twaalf dozen met zogeheten single shots. Deze zijn in Nederland sinds 1 december 2020 verboden. Een rotje blijft op de grond liggen, maar bij single shots komen lichtkogeltjes vrij die op 15 meter afstand tot ontploffing worden gebracht. Ook lagen er drie dozen met vuurwerk waar de classificatiesticker uit was gesneden. Zo'n sticker geeft de categorie van het vuurwerk aan en hoe gevaarlijk het is. Al dit explosief materiaal is ook meegenomen en zal worden onderzocht. Tegen de verkoper is proces-verbaal opgemaakt. De man is niet aangehouden. De inspectie ontdekte de partij na een melding dat vuurwerk werd ingevoerd vanuit België, waar bijvoorbeeld single shots en knalvuurwerk wel zijn toegestaan. Volgens de inspectie rezen er daarom vragen of dit vuurwerk wel voldeed aan de Nederlandse wetten en regels. De ILT doet onderzoek naar de handel van de betreffende Belgische leverancier met Nederlandse verkopers.