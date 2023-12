Bewoners maken zich zorgen over komst azc's bij hun toch al kwetsbare wijk

Bewoners van de Gestelse buurt in Den Bosch maken zich zorgen over de komst van twee asielzoekerscentra voor in totaal 600 vluchtelingen. Dinsdag overhandigen ze burgemeester Jack Mikkers een petitie met 1700 handtekeningen om de komst te voorkomen. De Gestelse buurt in Den Bosch is al jaren een kwetsbare wijk met veel armoede, overlast en criminaliteit. Het gevoel van veiligheid is lager dan in de rest van de stad.

De gemeente wilde eerder 600 asielzoekers op één plek opvangen, maar koos toch voor twee plekken met 250 en 350 bewoners: het Mövenpick Hotel en het braakliggende terrein van De Kruithoorn. Burgemeester Mikkers verwachtte de bewoners daarmee gerust te stellen omdat beide plekken tussen bedrijven liggen en niet in een woonwijk. Ze liggen wel zo dicht bij elkaar dat de asielzoekers gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Beide plekken liggen vlak bij de Gestelse buurt. De gemeente, politie en woningcorporatie BrabantWonen omschrijven de buurt als een zorgenkind. De bewoners begrijpen niet dat er juist in hun wijk 600 asielzoekers komen wonen. "Wij willen als wijk niet discriminerend overkomen, want we beseffen ook wel dat het om mensen gaat die hulp nodig hebben. Maar 600 vluchtelingen plaatsen in een wijk van 1600 inwoners die zelf al genoeg problemen hebben, is gewoon niet te doen”, zegt Michaela Fukkink (57). Jolanda van de Vorstenbosch (58) woont al haar hele leven in de Gestelse buurt en vreest voor de komst van twee azc's in haar wijk. “Wij zijn al jaren het afvoerputje van Den Bosch. Onze wijk is langzaam aan het opkrabbelen, maar als er twee asielzoekerscentra komen, dan zijn we weer terug bij af."

"In zo'n grote groep vluchtelingen zitten altijd een paar raddraaiers."

In 2020 is een tienjarenplan ingezet om de wijk te verbeteren. Michaela woont 34 jaar in de wijk en ziet dat het steeds beter gaat. “Veel mensen durfden ‘s avonds niet meer naar buiten om een boodschap te doen of hun hond uit te laten. Vanwege die criminaliteit en overlast. Dat is nu opgelost, maar ik ben bang dat dit weer gebeurt als die azc’s er komen", zegt ze. "Want in zo'n grote groep vluchtelingen zitten altijd een paar raddraaiers." Michaela en Jolanda overhandigen dinsdagavond namens de buurt een petitie met ruim 1700 handtekeningen aan burgemeester Jack Mikkers. Ze willen de komst van het asielzoekerscentrum in Den Bosch Zuid tegenhouden. Michaela: “Mikkers zegt wel dat alle 160.000 Bosschenaren de asielzoekers samen moeten opvangen, maar ik verwacht niet dat mensen uit andere wijken en dorpen ons komen helpen. Ze zijn al lang blij dat het azc niet in hun buurt komt."

De bewoners hadden liever gezien dat de gemeente en opvangorganisatie COA de vluchtelingen zouden verspreiden over vijf of zes plekken. Maar er is juist gekozen voor twee opvangcentra dicht bij elkaar zodat de asielzoekers elkaars voorzieningen kunnen gebruiken om verveling en overlast te voorkomen. Maar omwonenden zijn sceptisch. "De kortste weg tussen het Mövenpick Hotel en de Kruithoorn is door de wijk. Dat betekent dat er geregeld asielzoekers door de wijk lopen en fietsen. Dat zorgt juist voor overlast en onveiligheid in de wijk", zegt Jolanda. Veel inwoners van Den Bosch Zuid zijn het vertrouwen in de gemeente kwijt. "We verwachten dat onze handtekeningenactie niet genoeg is om de komst van de opvang tegen te houden", zegt Michaela. De werkgroep 'Geen AZC Den Bosch Zuid' is daarom een inzamelingsactie gestart om juridische stappen te zetten. Vorige week gaf de rechter inwoners van Uden nog gelijk en zette een streep door de opvang van 300 asielzoekers in een hotel van Van der Valk. Dat geeft de Bosschenaren hoop.