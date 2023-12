Drugslab in natuursteenhandel: celstraffen tot acht jaar

Een deel van de drugsinventaris (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision). Agenten bewaken het lab (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision). Volgende 1/2 Een deel van de drugsinventaris (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision).

De 44-jarige eigenaar van een natuursteenhandel krijgt zes jaar celstraf nadat er in zijn bedrijf aan de Van Kuppenveldweg in Asten een drugslab werd ontdekt. Een 37-jarige man uit Eersel kreeg van de rechtbank in Den Bosch zeven jaar cel en een 59-jarige man uit Venlo acht jaar. Volgens de rechtbank in Den Bosch vormden zij een criminele bende, die zich bezighield met de productie van harddrugs.