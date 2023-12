Wandelaars en fietsers vaker op snelweg: foute navigatie en dronkenschap

Op de A59 fietste zondagavond een man zonder licht. Levensgevaarlijk, maar geen uitzondering. In Nederland belanden jaarlijks duizenden mensen lopend of fietsend op de snelweg. Volgens verkeersexpert bij Breda University Paul van de Coevering zijn de oorzaken heel divers.

"In principe geven opritten naar de snelweg duidelijk genoeg aan dat fietsers er niet thuishoren", vindt verkeersexpert Paul van de Coevering.

Maar volgens de telling van Rijkswaterstaat in 2022 belanden, ondanks alle verkeerssignalen, meer dan vierduizend mensen per jaar op de snelweg die daar niet thuishoren.

Levensgevaarlijk, oordeelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Als fietser of voetganger ben je op de snelweg namelijk een stuk minder goed zichtbaar, en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. "Ook automobilisten kunnen schrikken of moeten uitwijken en daar kunnen ongelukken van komen", aldus een woordvoerder Rijkswaterstaat.

'De weg kwijt'

Deze zogenoemde 'snelwegwandelaars', waartoe Rijkswaterstaat ook fietsers en scooterrijders rekent, belanden daar bijvoorbeeld door drugs- of alcoholgebruik, legt Van de Coevering uit. Zo werd eerder al een dronken man van de weg geplukt die op de A4 bij Bergen op Zoom liep.

“Het kan ook zo zijn dat iemand mentaal de weg kwijt is”, zegt Van de Coevering. Zo stak in 2022 een verwarde vrouw de A59 over en moest de politie een taser inzetten om haar onder controle te krijgen.

Buitenlanders

In veel van de gevallen, zoals ook in die van de Poolse fietser, gaat het om mensen uit het buitenland. "Bij ons zijn snelwegen bedoeld voor auto's, maar in sommige landen, ook binnen Europa, mag je wel fietsen op de autoweg", weet Van de Coevering.

Borden of markeringen waarop staat dat fietsers niet welkom zijn, lijken dan hun werk niet te doen. "Als jij er echt van uitgaat dat fietsen mag, zie je een bord sneller over het hoofd", zegt hij. "Mensen blijken selectief in wat ze waarnemen."

Op de verkeerde weg

Verder ziet Van de Coevering dat afleiding een groeiend probleem is. "Mensen zijn steeds meer bezig met hun telefoon dan met het verkeer", zucht hij.

Daarnaast is het vertrouwen in Google Maps gegroeid. Een foutje is dan snel gemaakt. "Je hoeft op de fiets maar het auto-icoontje aan te klikken en Google Maps biedt de snelweg aan als beste route", zegt de verkeersexpert. "Ik denk dat dit bij mensen uit het buitenland ook een rol speelt. Als je de regio niet kent, ben je eerder geneigd om blind op je navigatie te vertrouwen."

Wat te doen?

Volgens Rijkswaterstaat is de eigen veiligheid het allerbelangrijkst. Kom je dus per ongeluk met je fiets of scooter op de snelweg terecht, stap dan zo snel mogelijk over de vangrail heen. "Het liefst neem je je fiets ook mee, zodat hij geen obstakel vormt voor auto's, maar jij bent uiteraard het belangrijkste om in veiligheid te brengen", zegt Van de Coevering.

Ook als je iemand anders ziet wandelen of fietsen, staat eigen veiligheid voorop, vult Rijkswaterstaat aan. "Stop niet en stap niet uit, maar bel zodra dat veilig kan 112. De politie kan dan direct naar deze snelwegwandelaar toe om hen in veiligheid te brengen."

