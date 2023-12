Mogelijk toch snel asielzoekers in hotel Uden, hoger beroep tegen verbod

Er komen mogelijk op korte termijn toch asielzoekers in een hotel van Van der Valk in Uden. Dat werd vorige week vrijdag vooralsnog door de rechter verboden, maar de gemeente Maashorst gaat tegen die uitspraak in beroep.

De gemeente wil in het hotel 300 asielzoekers opvangen. Die hadden deze maandag hun intrek moeten nemen. Een groep van 32 bewoners sleepte het COA en de gemeente voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop de groep asielzoekers in hun ogen in het hotel wordt 'gedumpt'. Een week voor de rechtszaak lag er opeens een zogeheten gedoogbeschikking, waarmee de gemeente de opvang door de vingers ziet totdat er een definitieve vergunning is.

Volgens de rechter was de gemeente onzorgvuldig te werk gegaan. Er moet eerst een besluit worden genomen over de vergunningaanvraag van het COA. Daarna hebben de omwonenden twee weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

"Na bestudering van de uitspraak van de rechter heeft het college van B en W vandaag besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat doet het college via de weg van een zogenaamd turbo-spoedappèl", meldt de gemeente, die verder niets wil zeggen over de zaak, in een persbericht.

Bij een turbospoedappèl komen de gebruikelijke termijnen, onder meer voor behandeling van de zaak, te vervallen. Het gerechtshof heeft het verzoek om een spoed volgens de gemeente gehonoreerd. Onbekend is nog wanneer de zaak dient.

