Voorlopig geen asielzoekers in hotel Uden, rechter geeft omwonenden gelijk

De opvang van 300 asielzoekers in een hotel van Van der Valk in Uden gaat voorlopig niet door. De nieuwe bewoners zouden er komende maandag hun intrek nemen voor de duur van drie jaar. Maar de rechtbank heeft een streep door dat plan gezet, omdat de gemeente onzorgvuldig te werk is gegaan.

De gemeente moet van de rechter eerst een besluit nemen over de vergunning. Dat is namelijk nog niet gebeurd en zolang dat besluit er niet ligt kunnen bewoners geen bezwaar maken. Bovendien is er nog een onderzoek gaande naar de gevolgen van de asielopvang voor de omgeving. "De gemeente moet eerst een besluit nemen op de vergunningaanvraag van het COA. Daarna hebben de omwonenden twee weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen en een verzoek te doen om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter", zei de rechter. Tot die tijd mogen er geen asielzoekers in het hotel ondergebracht worden.

"De onderzoeken naar de gevolgen voor de omgeving zijn nog niet klaar."

Een groep van 32 bewoners sleepte het COA en de gemeente voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop de groep asielzoekers in hun ogen in het hotel wordt 'gedumpt'. Een week voor de rechtszaak lag er opeens een zogeheten gedoogbeschikking, waarmee de gemeente de opvang door de vingers ziet totdat er een definitieve vergunning is. Maar de rechtbank vindt dat daarmee de belangen van de omwonenden worden vergeten. "De gemeente geeft namelijk zelf aan dat de onderzoeken naar de gevolgen van de asielopvang voor de omgeving nog niet klaar zijn. Dit rijmt niet met de stelling dat met de zorgen en belangen van betrokkenen rekening is gehouden."

"We weten allemaal hoe hoog de nood is."