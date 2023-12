Bakkerij van Keulen mag eigen baksels weer verkopen na NVWA-drama

Bakkerij van Keulen mag sinds maandag weer eigen brood en banket verkopen, nadat alle vestigingen vrijdag gesloten werden. Toen werd er na een inval van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) de conclusie getrokken dat de hoofdbakkerij een acuut risico voor de volksgezondheid zou kunnen vormen. Dat zegt de bakkerij nu te hebben opgelost, waardoor de winkels weer eigen voorraad mogen verkopen.

Op donderdag 7 december gingen in Gameren de alarmbellen af. Tijdens een inspectie van de NVWA werden er meerdere ernstige overtredingen van de hygiënevoorschriften geconstateerd. Het was een acuut gevaar voor de volksgezondheid en alle vestigingen moesten dicht. Zelf sprak de bakkerij van "technische problemen" in de hoofdbakkerij en plakten medewerkers deze briefjes op de gesloten deuren.

Maar echt technisch was het niet. Op de Facebook van de bakkerij schrijft de keten dat het gaat om een mogelijke bron van besmetting in het aanvoermagazijn. Wát die bron van besmetting is, is nog niet bekend.

Hulp van collega-bakkers

Vrijdag 8 december bleven de winkels gesloten, maar de dag erna schoten collega-bakkers te hulp. "Zij leveren voorraad voor al onze winkels, zodat wij gewoon weer brood en banket kunnen verkopen zoals de klant van ons gewend is", zei Van Keulen vrijdagavond. Inmiddels mogen ze dat, sinds maandag, ook weer met hun eigen voorraad doen.

Mooiste maand van het jaar

"Het adequate handelen van het team, in samenwerking met de NVWA, heeft ervoor gezorgd dat we per 11 december weer volledig operationeel zijn", schrijft de bakkerij op Facebook. "Dankbaar voor alle steunbetuigingen, maakt dat we meer dan ooit klaar zijn voor de mooiste maand van het jaar."

Van Keulen gaf maandagavond niet thuis voor een reactie. "Even op adem komen", zei hij.

