Dit is de allerleukste bedrijfsnaam van Brabant

Snackkarverhuur en cateringbedrijf Frietamientjes uit Baarle-Nassau heeft de titel Brabants Leukste Bedrijfsnaam 2023 in de wacht gesleept. Dat werd dinsdagmiddag bekend in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid dat de wedstrijd voor de tweede keer organiseerde.

Eigenaresse Claudia Manders kon haar oren niet geloven toen de uitslag kwam. "Geweldig!", zegt ze zichtbaar geëmotioneerd. "Dit had ik niet durven dromen."

Met een van de snackkarren kwam Claudia voorrijden in Breda om de prijsuitreiking bij te wonen. Samen met Rinkeldekinkel Glasservice uit Valkenswaard en Kei Mooi Bestratingen uit Strijbeek stonden ze in de studio om de uitslag mee te maken. De drie bleven over na een spannende verkiezing met in totaal tien bedrijfsnamen.

Een recordaantal stemmers besloot dat Frietamientjes Brabants Leukste Bedrijfsnaam heeft, waardoor Claudia de felbegeerde award mee naar huis nemen. Rinkeldekinkel Glasservice eindigde op de tweede plek en Kei Mooi Bestratingen werd derde.

Jeugdig hulpje

De naam Frietamientjes is Claudia ingefluisterd door een ‘jeugdig hulpje’ toen ze in 2009 begon met haar eerste snackkar. Die zei altijd tegen haar: “Wanneer gaan we weer frietamientjes maken?” En toen dacht Claudia: dat is ‘m. Het jeugdig hulpje is overigens nu een volwassen man en nog steeds bij haar in dienst.

De verkiezing Brabants Leukste Bedrijfsnaam is voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar ging foodtruck Eggsperience er met de titel vandoor. Eigenaressen Joëlle en Loïs uit Someren bakken - je raadt het al - eieren in hun eetwagen en waren dolblij met hun prijs.

Energyshot

Het idee voor de verkiezing ontstond vorig jaar spontaan in het radioprogramma Afslag Zuid, toen het presentator Ronny Balk opviel dat er wel heel veel bijzondere bedrijfsnamen in onze provincie zijn.

Elke werkdag deelt hij in zijn programma een Energyshot uit: bedrijven mogen dan een liedje aanvragen om de laatste loodjes van de werkdag goed door te komen. Steeds vaker kwam hij grappige, leuke of lollige bedrijfsnamen tegen. “Daar moeten we iets mee”, dacht Ronny, en de verkiezing was geboren.