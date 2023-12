Schietpartij bij sportschool in Breda, dader nog niet gepakt

De politie is een klopjacht beginnen (foto: Noël van Hooft) Volgende 1/2 De politie onderzoekt de beschieting van een gebouw en een auto in Breda

In Breda is dinsdagmiddag rond half twee op een auto geschoten. De wagen stond geparkeerd voor een gebouw aan de Druivenstraat waar onder meer een sportschool is gevestigd. In de auto zaten vier mensen. Ook op het gebouw werd geschoten. Niemand raakte gewond, zo meldt de politie. Woensdagochtend laat de politie weten dat een grote zoekactie naar de schutter nog niks heeft opgeleverd.