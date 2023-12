Vrouw op spoor geduwd: verplichte behandeling na 'onbezonnen actie'

Een vrouw van 43 uit Etten-Leur moet verplicht een behandeling in een verslavingskliniek volgen, omdat ze vorig jaar oktober een andere vrouw op het spoor duwde. Dit gebeurde op het station van Bergen op Zoom. Omstanders wisten erger te voorkomen. Nathalie van de G., de vrouw uit Etten-Leur, had ondanks psychische problemen beter moeten weten, vindt de rechtbank in Breda: "Een onbezonnen actie."

Op 6 oktober vorig jaar botste Nathalie tegen de andere vrouw toen ze in Bergen op Zoom uit een trein stormde. Omstanders hoorden Nathalie roepen: “Dit is wat je nodig hebt, hoepla. Lekker voor je.” Ze was boos en gestrest, omdat ze door een conducteur uit de wc was gehaald, omdat ze daar zat te roken. Ook had ze geen kaartje. Verder kon ze het niet verwerken dat het uit was met haar vriend, zo vertelde Nathalie. Haar advocaat typeerde haar als ‘stuiteraar met ADHD in de overtreffende trap’.

De andere vrouw, die toen negentien was, schrok hevig, omdat ze even met haar telefoon bezig was toen Van de G. tegen haar aan botste. Nadat het slachtoffer op het spoor was geduwd, raakte ze even buiten westen. Ze heeft er nog steeds last van. Tijdens de zitting moesten ze beiden huilen om wat er die donderdagavond in het station van Bergen op Zoom was gebeurd.

Spijt van de duw

Van de G. heeft spijt van de duw. Ze merkte ook dat het slachtoffer flink last heeft van haar actie. Niet alleen had ze pijn en schade aan haar tas en kleding, maar ook durft ze tot de dag van vandaag niet in het openbaar vervoer en is ze bang voor onbekenden. De vrouw had de pech Nathalie in een boze bui tegen te komen. Desondanks spreekt de rechtbank van een onbezonnen actie, met enorme gevolgen.

Nathalie ziet zelf ook in dat behandeling nodig is, zo zei ze tijdens de rechtszaak twee weken geleden. De vrouw heeft een psychische stoornis en woonde overal en nergens de afgelopen jaren. Ze kwam ook geregeld met de politie in aanraking voor vernieling en diefstal. De vrouw is, volgens eigen zeggen, van de drugs af en drinkt alleen nog maar dagelijks een biertje. Ze wordt inmiddels al behandeld en woont begeleid.

Nathalie kreeg de straf ook, omdat ze heeft gespuugd in een politieauto, een huis heeft besmeurd met verf en levensmiddelen uit een brasserie heeft gestolen. De rechtbank bepaalde ook dat ze de vrouw die ze heeft geduwd, een schadevergoeding moet betalen van 2375 euro. Ze kreeg ook een deels onvoorwaardelijke celstraf opgelegd, maar die heeft ze al in voorarrest uitgezeten.

