Carla en Peter willen kerstpakketten maken, maar hebben te weinig donaties

Carla Green (64) en haar man Peter Jacobs (67) uit de Roosendaalse wijk Kalsdonk zien het somber in. Samen runnen ze stichting ‘sta op voor de minima’, waarmee ze de gezinnen helpen die in armoede leven. Ook dit jaar willen Carla en Peter iedereen een hart onder de riem steken met een kerstpakket. Maar ze hebben niet genoeg spulletjes en voedsel om weg te geven. "We zoeken nog dringend donateurs en alle kleine beetjes helpen", zegt Peter.

De stichting ‘sta op voor de minima’ zamelt kleding, houdbaar voedsel, huisraad en speelgoed in. De spullen worden gesorteerd en uitgedeeld aan de mensen die bij de stichting hebben aangeklopt. Voor de kerstpakketten kunnen ze van alles gebruiken. "Mensen kunnen misschien wat extra’s in hun winkelwagentje leggen of in hun voorraadkast kijken of ze houdbare producten over hebben. Maar ook de kerstpakketten die ze zelf hebben gehad, zijn heel erg welkom", vertelt Carla.

"Het is zo hard nodig. Vooral kinderen die lijden onder armoede raken mij in het diepste van mijn hart. Mensen hebben vaak tranen in hun ogen wanneer ze eindelijk een cadeautje aan hun kinderen kunnen geven of zomaar een fatsoenlijke maaltijd op tafel kunnen zetten. Desnoods geef ik het laatste stukje vlees uit mijn eigen koelkast weg maar er gaat hier niemand weg met honger", zegt Carla geëmotioneerd.

De toewijding van Carla en Peter voor mensen die worstelen met armoede is bijzonder, maar zelf vinden ze het de normaalste zaak van de wereld. In het huis, in de schuur en in een garage verderop in de wijk staan de dozen hoog opgestapeld om uitgedeeld te worden.

Carla, Peter en de vrijwilligers hebben er hun handen vol aan. "Helpen van anderen zit in onze genen. Ik zou hier binnen moeten schilderen maar ik kom er niet aan toe. Sinds mijn pensionering kom ik tijd tekort. Ik heb het er graag voor over want de blijdschap van de mensen straalt in ons hart", lacht Peter.

Hier kun je zien hoe je Carla en Peter kunt ondersteunen.