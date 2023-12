Omar E. reed vier mensen dood, blijft langer in de cel vanwege drugsvondst

Omar E., de 28-jarige man uit Roosendaal die vorig jaar in Oud Gastel een ongeluk veroorzaakte waarbij twee moeders en twee kinderen overleden, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdagmiddag besloten. Niet voor de dodelijke aanrijding, maar vanwege de vondst van ruim 13 kilo softdrugs en 38.500 euro cash aan de Reginadonk in Roosendaal.

Begin augustus werd hij opgepakt door de politie. Twee huizen aan de Reginadonk werden doorzocht en in een van de huizen werden drugs en een hoop contant geld werd gevonden. Omar E. was net een paar maanden vrij nadat hij was aangehouden voor de dodelijke aanrijding in Oud Gastel.

Toen de politie hem wilde oppakken, ging Omar E. ervandoor. Maar hij kon, net voor hij over de schutting wilde klimmen, worden gepakt. Een andere man (36) uit Roosendaal werd ook aan de Reginadonk in Roosendaal opgepakt. Een 39-jarige man uit Halsteren werd op weg naar België op de snelweg aangehouden met ruim een kilo softdrugs.

'Geen kruimel drugs'

Justitie denkt dat vanaf de Reginadonk in Roosendaal een flinke handel in softdrugs plaatsvond. Tijdens de inhoudelijke behandeling volgend jaar moet duidelijk worden wie welke rol speelde. Dinsdagmiddag zei de advocaat van Omar E. dat er in diens huis ‘geen kruimel drugs’ is gevonden. Wel bij de buren.

En de politie kan Omar wel gezien hebben met big shoppers, maar niet is onderzocht of daar drugs in zaten. “Misschien lagen die al in de auto.”

Alle verdediging ten spijt ging de rechtbank toch niet akkoord om Omar E. voorlopig vrij te laten. Die wil dit extra graag, omdat zijn broertje op 24 december gaat trouwen. En Omar is zijn getuige. Maar de rechtbank vindt die bruiloft niet belangrijk genoeg om zijn gevangenschap op te heffen.

Ongeluk in Oud Gastel

Omar E. kwam in het nieuws toen hij vorig jaar september met een in Duitsland gehuurde Mercedes een overstekende Toyota ramde in Oud Gastel. Bij de enorme klap kwamen twee moeders en twee jonge kinderen uit Bosschenhoofd om het leven. Een meisje overleefde de crash.

De rechtbank besloot eerder dit jaar dat E. na een voorarrest van een half jaar zijn proces thuis af mocht wachten. Als hij zich tenminste aan strenge voorwaarden zou houden. En een van die voorwaarden was, dat hij zich niet bezighoudt met criminele activiteiten.

Het onderzoek naar het ongeluk is nog niet afgerond. Afgelopen zondag deed justitie nog een reconstructie van het ongeluk. Met snelheden tussen de 50 en 170 kilometer per uur werden allerlei metingen gedaan. Ook die zaak zal volgend jaar worden behandeld.

De volgende pro formazitting staat gepland op 1 maart.

De dodelijke aanrijding werd afgelopen zondag door experts nagebootst. Met een gehuurde auto vol meetapparatuur werd tot 170 kilometer per uur gereden.

Begin september werden de vier slachtoffers herdacht. Voor hen is een monument opgericht.