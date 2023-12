Fatale klap op caféterras in Geldrop: 56-jarige verdachte vrijgesproken

Een 56-jarige man uit Geldrop is vrijgesproken voor de dood van een 52-jarige plaatsgenoot tijdens een ruzie op een terras. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch woensdag.

De man was in juni 2022 met zijn partner en een mindervalide vriend en diens vriendin in een café op de Heuvel in Geldrop, waar ze het latere slachtoffer Jacky Ekkelboom tegenkwamen. De 52-jarige Ekkelboom gedroeg zich de hele nacht vervelend en agressief in de richting van het groepje, zo bleek in de rechtbank. De cafébezoekers vroegen hem daarom meerdere keren om weg te gaan.

Toen hij de tweede keer aan de statafel van het groepje kwam staan, vielen er over en weer klappen. De 56-jarige man deelde een klap uit aan de opgefokte man, die daardoor viel en drie dagen later in het ziekenhuis overleed. Volgens het forensisch onderzoek heeft Ekkelboom ernstig hersenletsel opgelopen bij de vechtpartij. Vooral de val zou een belangrijke oorzaak van de verwondingen zijn.

Emotionele zaak

Veel familie van de overleden Ekkelboom was twee weken geleden aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. "We steunen elkaar als familie door dik en dun", zei een van hen vlak voor de zitting begon. "Het zal voor iedereen hier in de zaal een emotionele zaak zijn", zei de rechter voor de zitting.

De 56-jarige verdachte zei tijdens de zitting dat hij het 'verschrikkelijk' vond voor de familie van Ekkelboom. "Ik wil de familie oprecht condoleren, omdat ik dat eerder niet mocht doen." De twee kenden elkaar goed: ze zagen elkaar regelmatig in het café.

Vrijspraak

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vrijspraak tegen de verdachte. De rechtbank ging daar woensdag in mee. Volgens de rechter is er sprake van een noodweersituatie, waarin de verdachte in een split second moest ingrijpen om zijn vriend en zichzelf te verdedigen. Ook had hij nooit de intentie om het slachtoffer te doden.

