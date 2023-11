Fatale klap op caféterras in Geldrop 'was noodweer', vrijspraak geëist

Een 56-jarige man uit Geldrop heeft bij de rechtbank in Den Bosch vrijspraak horen eisen voor de dood van een 52-jarige plaatsgenoot. De man werd verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De mannen kregen 5 juni vorig jaar ruzie bij een café op de Heuvel, waarna de het slachtoffer op de grond viel en drie dagen later overleed. Volgens het OM was er sprake van noodweer.

De familie van de overleden Jacky Ekkelboom was in grote getale aanwezig bij de rechtzaak. "We steunen elkaar als familie door dik en dun", zei een van hen vlak voor de zitting begon. "Het zal voor iedereen hier in de zaal een emotionele zaak zijn", zei de rechter voor de zitting.

'Behoorlijk wat gedronken'

Verdachte vindt het heel erg verschrikkelijk voor iedereen die aanwezig is. "Ik wil de familie oprecht condoleren, omdat ik dat eerder niet mocht doen." De twee kenden elkaar goed: zakelijk en ze zagen elkaar ook regelmatig in de horeca. Jacky was de grondlegger eigenaar van autobedrijf Autogarant in Geldrop. Zijn dood sloeg als een bom in bij zijn partner Wendy en zijn collega’s.

Aan de hand van verklaringen en de schaarse camerabeelden probeert de rechtbank duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is op het caféterras. aan de Heuvel in Geldrop. Volgens verdachte en ook de vrouw van Jacky was er die avond behoorlijk wat gedronken.

Eerst was er nog niks aan de hand. "Ik was daar samen met vrienden en vriendinnen. Ik had hem zelfs meegenomen naar onze tafel om hem voor te stellen aan mijn vrouw", vertelt de verdachte. Jacky vertrok en kwam later samen met zijn vrouw op een scooter terug. Hij ging weer naar de tafel met de vrienden van verdachte. "Hij maakte een dreigende indruk met z'n ogen, hij was gewoon op ruzie uit."

Hersenschudding

"Jacky werd vervelend aan onze tafel. Hij maakt vervelende opmerkingen tegen de vrouwen aan de tafel. Daarop hebben we hem gevraagd om weg te gaan. We wilden geen trammelant."

De eerste ruzie ontstond tussen een vriend van verdachte en het slachtoffer. Het was de bedoeling om die ruzie uit te praten maar dat lukte niet. Jacky zou volgens verdachte eerst de vriend een klap hebben gegeven. Volgens de rechter heeft de vriend daarbij een hersenschudding opgelopen. Toen de verdachte de zaak wilde sussen, haalde Jacky naar hem uit.

Hersenletsel

"Ik probeerde die klap te ontwijken. Ik sla nooit iemand zomaar, maar toen heb ik Jacky een klap op zijn kin gegeven." Daarna viel Jacky op straat. "Dat alles gebeurde in een paar seconden. Ik wilde m'n vriend verdedigen en wilde de ruzie stoppen. Mijn klap was veel minder hard dan de klap die Jacky aan mijn vriend had uitgedeeld."

Volgens het forensisch onderzoek heeft Jacky ernstig hersenletsel heeft opgelopen bij de vechtpartij. Vooral de val zou een belangrijke oorzaak van de verwondingen zijn.

'Leugens'

Mieke, de moeder van Jacky, vertelt de rechtbank in haar spreekrecht dat de gewelddadige dood van haar oudste zoon een nachtmerrie is voor haar en de rest van de familie. "Jullie hebben Jacky van ons afgepakt en vertellen leugens over hem", zegt Mieke tussen haar tranen door. Ook Wendy, de weduwe van Jacky, is hevig geëmotioneerd als ze de verdachte aanspreekt op de klap die hij heeft uitgedeeld. "Hij maakte nooit ruzie", roept ze.

"Ik heb dit nooit gewild, ik maak ook nooit geen ruzie en ik vind het verschrikkelijk dat het zo is gelopen", zegt de verdachte als laatste tegen de rechtbank.

Naast gerechtigheid wilde de familie ook 11.000 euro schadevergoeding. Maar na de eis van vrijspraak gaat de officier van justitie daar ook niet in mee.

De rechtbank heeft het laatste woord en kan afwijken van de eis. Binnenkort volgt de uitspraak.

