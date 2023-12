Eerste worstenbroodjeszaak in Amsterdam: 'Volle bak met Brabanders'

Dat ons worstenbroodje echt een genot is voor je smaakpapillen, wisten wij Brabanders al lang. Maar onze heerlijkheid is nu ook ontdekt in Amsterdam. Ondernemer Marcel Ginus (57) uit Tilburg toog van de zomer naar de hoofdstad om daar de eerste echte worstenbroodjeszaak te beginnen. En nu, een paar maanden later, is het volle bak.

Marcel Ginus zijn dochter woont al acht jaar in Amsterdam en hij kwam dan ook al regelmatig in de hoofdstad. Maar daar deed hij de sobere ontdekking dat de worstenbroodjes in Amsterdam schaars waren. Hij vond ze in de supermarkt, ergens onderin het schap. En laat dat nou net de meest kleffe in z'n soort zijn. "We konden nooit een fatsoenlijk worstenbroodje vinden in Amsterdam. Al lachend bedachten we tijdens een vakantie dat het wel een goed idee zou zijn om in Amsterdam een worstenbroodjeszaak te beginnen." Die grap veranderde al snel in een serieus plan. Marcel zette zijn idee op papier en zocht een bakker. Maar in Amsterdam viel dat niet mee. "De bakker in Amsterdam deed alles machinaal, dat kon ik niet over m'n Brabantse hart verkrijgen. Ik wilde handgerolde worstenbroodjes, zo kwam ik bij bakker Houben in Eindhoven."

De winkel 'By Genius' is dan ook een samenwerking met de Brabantse worstenbroodbakker Bart Houben. "Een paar keer per week worden zijn verse worstenbroodjes hier geleverd." En in Amsterdam vallen die Brabantse worstenbroodjes in de smaak. "We zijn 1 oktober open gegaan. Het was hier al heel snel volle bak met Brabanders die in Amsterdam wonen. Zij wilden wel een traditioneel worstenbroodje. Maar inmiddels zijn ook de Amsterdammers om." Het blijft niet bij de traditionele worst in een broodje. Samen met bakker Houben bedacht Marcel ook andere varianten. Zoals een worstenbroodje met truffel en parmezaan, een vegan variant en een sporteditie: met kip en volkorendeeg voor extra eiwitten.

