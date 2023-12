Afgebrande kerk staat er nog troosteloos bij: 'Het is verschrikkelijk'

Terwijl overal geproost wordt op het nieuwe jaar en vuurwerk de lucht in gaat, begint 2023 met een enorme brand voor Veghel. De voormalige kerk, nu bekend als de congregatiekapel, gaat volledig in vlammen op. Bijna een jaar later staat het gebouw er nog altijd troosteloos bij. De eigenaar, architect Paul Dinant, is druk aan het rekenen of het financieel haalbaar is om het rijksmonument te behouden en opnieuw op te bouwen.

“Het is verschrikkelijk”, zegt Dinant. “Het doet mij pijn om de kerk zo te zien. De schade is enorm.” Het dak en delen van muren zijn ingestort door de nieuwjaarsbrand. En de binnenkant van de voormalige kerk is volledig verwoest. Alleen de monumentale gevel staat nog overeind.

Het monument uit 1890 had dienst gedaan als kerk, moskee en stond op het moment van de brand leeg. Architect Paul Dinant had plannen klaarliggen om zorgappartementen in het gebouw te maken. “Wat we er nu mee kunnen weten we nog niet. We zijn met bouwbedrijf Van de Ven naar een oplossing aan het kijken.”

Vooral geld speelt een rol. “We moeten het financieel rond zien te krijgen, daar zijn we nu druk mee bezig. Wanneer en of we de kerk opnieuw kunnen gaan opbouwen weten we echt nog niet.” En als dat lukt is de vraag of de geplande zorgwoningen gebouwd gaan worden. “Dat hangt van heel veel dingen af.”

De kerk is ontworpen door Pierre Cuypers. Hij ontwierp ook het Rijksmuseum in Amsterdam en een aantal andere grotere kerken in Nederland. Omdat het een rijksmonument is moeten historische elementen, zoals de gevel van de kerk, hersteld worden. En dat is een kostbare operatie. “We weten op dit moment nog niet wat we allemaal kunnen behouden”, zegt Dinant. “Er is geen instortingsgevaar meer, alles is goed gestut, maar veel is er niet over van de kerk.”