Vijf drugsdealers met peperdure merkkleding van straat geplukt door politie

De politie heeft in Roosendaal vijf drugsdealers van straat geplukt. Het gaat om twintigers die nog thuis wonen, maar wel een luxe leventje leiden en bulken van het geld. Ook de politie keek er van op. Iedere dealer had wel een Rolex of ander duur merk. Die zijn ze nu kwijt. Politie, Openbaar Ministerie (OM) en gemeente hopen dat ze uiteindelijk ook hun status als dealer kwijtraken.

Geen witte kerst. Zo heette de actieweek die maandag begon. Vijf dealers zijn deze week opgepakt, onder meer in de wijk Westrand kwam de politie in actie. De dealers hadden bij elkaar 36.410 euro op zak. En kleine hoeveelheden heroïne, coke en hasj.

Het is de eerste keer dat Roosendaal in deze omvang dealers van straat plukt. "Dealers kunnen hun borst natmaken", zegt burgemeester Han van Midden. Hij waarschuwt dat deze actie niet eenmalig was.

Luxe trui

Opvallend waren de peperdure kleren en tassen van onder meer Louis Vuitton en Gucci die agenten bij verdachten thuis vonden. Veelal met de prijskaartjes er nog aan. De politie laat donderdag zien wat ze allemaal in beslag heeft genomen. "Kijk, deze trui nou", zegt een verbaasde inspecteur Nienke van politieteam Roosendaal. "1100 euro staat op het etiket. 1100 euro!"

Agenten vonden ook wapens bij de verdachten, zoals een boksbeugel, stroomstootwapen, bolletjespistool en een ploertendoder. Geen vuurwapens.

Levendige handel

"Er is hier een levendige straathandel", zegt de burgemeester met enige ergernis in zijn stem. "Het gebeurt vanuit auto's en scooters."

Om te weten wie ze precies moesten hebben, brachten politie, OM en gemeente eerst iedereen in kaart. "We hadden tips van meld misdaad anoniem, maar ook andere informatie", vertelt inspecteur Nienke. "Daarna was het vooral observeren van mensen. Onopvallend. We zagen overdrachten. Op straathoeken zagen we mensen instappen."

Papa en mama

Als er genoeg bewijs was, greep de politie in. "Dan ging gewoon de deur eruit", zegt inspecteur Nienke. Thuis bij papa en mama en andere familieleden werd de verdachte dan opgepakt. Zeven woningen zijn bezocht.

Volgens de politie-inspecteur reageerden sommige ouders verbaasd op de inval. Anderen leken vooral bezig met de luxe spullen die de politie in beslag nam. Meer nog dan met de zoon des huizes die in de boeien werd geslagen.

Windhappers

Alles wijst erop dat de verdachten geen duidelijk inkomen of werk hebben. Het zijn 'windhappers'. "We vonden in elk huis wel een duur horloge. Als je geen Rolex hebt, hoor je er kennelijk niet bij. Hiermee willen we hun status afbreken. Het zijn nog jongens. We willen voorkomen dat ze doorgroeien in de misdaad."

De twintig mobieltjes die de politie meenam, waren veelzeggend. Ze stonden vol met nummers van klanten. "Die gaan we nog uitlezen. Die klanten krijgen nog bericht van ons."

Burgemeester Han van Midden reageert tevreden en trots op de eerste resultaten die donderdag bekend werden. Ook hij ergert zich aan 'jongens in onverklaarbaar dure auto's.' Het is wat intussen bekend staat als de 'Gouden Roltrap'. Jeugd die zich verrijkt en laat meevoeren op de criminele ladder.

Status

Net als diverse andere steden krijgt Roosendaal uit Den Haag een miljoenensteun om die gouden roltrap af te breken, met allerlei soorten maatschappelijke projecten op onder meer scholen. Om erger te voorkomen. Zoals nu geprobeerd wordt om de verdachten in hun criminele status aan te tasten.

Van Midden wil nog wel graag kwijt dat zijn stad nou ook weer geen complete 'Sin City' is. "Je kunt hier ook heel fijn wonen hoor."