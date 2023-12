Burgemeester niet blij met pauzeren spreidingswet door zijn eigen VVD

De burgemeester van de gemeente Cranendonck, Roland van Kessel, is niet te spreken over de pogingen van zijn eigen VVD om de spreidingswet te vertragen of tegen te houden. “Ik ben hier niet blij mee”, zegt de burgemeester die in zijn eigen gemeente een azc heeft met 1500 inwoners. De spreidingswet, waarmee asielzoekers beter over alle gemeenten in het land verspreid moeten kunnen worden, is volgens de burgemeester nodig om ‘groepen en problemen kleiner en beheersbaarder te maken’.

Arnold Tankus Geschreven door