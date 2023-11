Tegenstanders van azc Budel zijn blij met winst PVV: 'Gaat verschil maken'

De PVV zal het azc in Budel niet direct op slot doen, maar er kan op termijn wel een hoop gaan veranderen. Dat verwachten mensen uit de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, een dag na de grote verkiezingswinst van Geert Wilders. "Dit gaat het verschil maken in Cranendonck."

Harm van Leuken keek vol spanning naar de uitslagenavond. Hij is bekend van de burgerwacht Cranendonck en vrijwilliger voor de PVV. "Blijdschap en trots overheersen bij mij. Hopelijk kunnen we nu snel aan de slag om de problemen rond het azc op te lossen." Hij denkt dat een coalitie met VVD, NSC en BBB moet lukken. "Maar iedereen zal water bij de wijn moeten doen. Ik denk dat de mildere toon van Wilders oprecht is. Hij is al 60 en als hij nog wil regeren dan moet hij het nu gaan doen." De oprichter van de burgerwacht in de gemeente verwacht er veel van. "Ik hoop echt dat de toestand met het azc in Budel tot het verleden gaat behoren en dat Cranendonck nu met rust gelaten wordt. Ik vind dat we vluchtelingen moeten opvangen, maar niet op deze manier. Echte vluchtelingen en geen veiligelanders."

"Met wat wij hier meemaken, kan ik deze uitslag heel goed begrijpen.”

Jordy Drieman van de lokale VVD is niet helemaal gelukkig met de uitslag. Hij had liever gezien dat zijn VVD weer de grootste was geworden. “Het signaal is helder. Met wat wij hier meemaken, kan ik deze uitslag heel goed begrijpen.” Hij hoort al veel reacties. “Mensen denken dat het azc nu meteen dicht gaat, maar zo snel gaat dat niet. Dit is stap 1. Om te kunnen regeren moet de PVV water bij de wijn gaan doen. Op de korte termijn verandert er nog helemaal niets hier in Budel.” Carry van Rooij is wel blij met de uitslag. Hij is van de grootste politieke partij van Cranendonck, ELAN. “Dit gaat het verschil maken in Cranendonck. Ik zou teleurgesteld zijn als dat niet zo is.” “Den Haag heeft hier veel geld gestoken in beveiligers, straatcoaches en extra politie om de overlast tegen te gaan. Ik was bang dat die steun zou gaan verdwijnen met een links kabinet. Nu met een grote PVV heb ik dat minder.” Hij verwacht geen snelle veranderingen. "Je kunt de asielzoekers niet ineens over de grens zetten. Een nieuwe regering met de PVV kan misschien nog wel iets doen aan het wurgcontract van het COA waar wij aan vast zitten.” Voor de langere termijn is hij wel positief: “Ik denk dat Wilders er wel voor kan gaan zorgen dat we hier een kleiner azc krijgen, met 400 tot 500 asielzoekers. Dan blijft het voor Cranendonck behapbaar.”

"Het gaat ook Wilders niet lukken om vluchtelingenstromen in te dammen."