Johan S. vertelt hoe hij zijn vrouw vermoordde: 'Had mijn dood moeten zijn'

'Van brave burger tot tbs'er'. Dat is de ondertitel van het boek dat dader Johan S. uit Oosterhout heeft geschreven over het familiedrama dat zijn vrouw het leven kostte. Dat is nu bijna tien jaar geleden. Johan S. leidt een nieuw leven in Rotterdam en hij houdt lezingen waarin hij vertelt hoe hij tot zijn daad kwam en hoeveel hij heeft gehad aan zijn behandeling in de tbs-kliniek. Hij is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het gebeurde op 31 maart 2014. "Het had de dag van mijn dood moeten zijn", zegt Johan S. later. Letterlijk, want die dag probeert hij met medicijnen een einde aan zijn leven te maken. Als zijn vrouw ontdekt waar hij mee bezig is, ontstaat er in zijn hoofd wat hij noemt een 'explosie'. "Alsof ze me terug wil duwen in een brandend huis", schrijft hij in zijn boek. Hij valt zijn vrouw aan en daarna ook zijn zoon, die de aanval overleeft. Johan overleeft zijn zelfmoordpoging. Zijn vrouw overlijdt aan haar verwondingen.

In zijn boek vertelt Johan uitgebreid over de geschiedenis die leidde tot het familiedrama. Hij raakte zijn baan kwijt en kreeg het gevoel dat hij waardeloos was en niet meer voor zijn gezin kon zorgen. Hij raakte in een diepe depressie. Hulp van de GGZ mocht niet baten. Integendeel, de medicijnen die hij kreeg, maakten het alleen maar erger. Hij beschrijft hoe zijn leven uiteindelijk ondraaglijk werd.

Johan S. was naar eigen zeggen een 'brave burger' die nooit geweld gebruikte. Hij beschrijft een liefdevolle relatie met zijn vrouw. In de tbs-kliniek heeft hij naar eigen zeggen geleerd dat hij 'niet zijn misdrijf is'. "Dat ik wel een slechte daad heb verricht, maar geen slecht mens ben."

Verder in KRAAK. Cabaretier Jochen Otten uit Tilburg, bekende van 'Sluipschutters', deed mee aan het tv-programma 'Expeditie Robinson' en dat heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven over wie hij is en hoe hij wil leven.

En Maartje Bregman uit Eindhoven noemt zich 'klimaatoptimist'. Ze was bij de klimaattop in Dubai. Is ze nog steeds optimistisch?

KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+.