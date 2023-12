Vader schuldig aan misbruik van dochter, maar hoeft niet de cel in

Patrick B. (42) uit Reusel is schuldig aan het seksueel misbruiken van een van zijn dochters, maar hij hoeft niet meer de cel in. Wel krijgt hij een taakstraf van 120 uur. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald.

Patrick B. stond twee weken geleden voor de rechtbank, omdat hij zijn dochters tussen 2017 en 2020 zou hebben betast, terwijl ze bijvoorbeeld lagen te slapen en dat hij dan zelf masturbeerde. Of dat hij keek als ze aan het douchen waren.

Maar het was tijdens de zitting het woord van de dochters tegen dat van hun vader, want verdere getuigen zijn er niet. In de zaak van de ene dochter vroeg de officier van justitie dan ook al vrijspraak, omdat misbruik niet bewezen kan worden. In de zaak van de andere dochter eiste ze twee jaar cel.

Telefoon in kluis

Maar de rechtbank achtte maar één feit bewezen: op 1 juni 2020 heeft Patrick B. een van zijn dochters betast toen ze op de bank lag te slapen. Terwijl hij dat deed, masturbeerde hij. Toen de dochter zag wat er gebeurde, probeerde ze dit te filmen. Haar telefoon bleef achter in het huis van B. en die heeft nog geprobeerd alles te wissen door een oude back up terug te plaatsen. Het verhaal dat de telefoon kapot was en naar de reparateur in Eindhoven was, beoordeelt de rechtbank als een leugen. Patrick B. legde de telefoon in een kluis.

Gebrek aan bewijs

Het betasten op 1 juni 2020 kan volgens de rechtbank wel worden bewezen, omdat de dochter meteen daarna een vriendin en haar moeder in vertrouwen nam. Die konden daardoor bij de politie vertellen over haar emoties en dat vond de rechtbank betrouwbaar bewijs. Maar dergelijk bewijs ontbreekt in andere gevallen tussen 2017 en 2020.

Maar, het juridische deel was voor de dochters niet zo belangrijk, bleek bij de zitting. Veel belangrijker is dat hun vader, die altijd heeft ontkend, strafbaar zou worden verklaard. En dat is gebeurd.

UIteindelijk kreeg Patrick B. 90 dagen cel opgelegd, waarvan 87 voorwaardelijk. Dat betekent dat hij nu maar drie dagen hoeft te zitten. Maar, omdat hij die dagen al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in.

Tijdens de zitting werd pijnlijk duidelijk hoe groot de verschillen zijn. De dochters willen hun vader terug en willen dat hij geholpen wordt. Maar hij ontkende dat er ooit iets is gebeurd