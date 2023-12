Coffeeshops kunnen legaal geteelde wiet verkopen: 4 vragen en antwoorden

Een dag voor in de geschiedenisboeken. Na meer dan vijf jaar aan voorbereidingen, mocht vrijdag de eerste legaal geteelde wiet worden verkocht bij veertien coffeeshops, waaronder De Baron in Breda. Het betekent het begin van een einde aan de achterdeur, waarlangs de illegaal geteelde wiet binnenkomt. De proef met legaal geteelde wiet roept ook vragen op. De antwoorden vind je hier.

1. Waarom moedigt de overheid legaal geteelde wiet aan, terwijl roken ontmoedigd wordt? Tien telers hebben van de overheid een vergunning gekregen om legaal wiet te produceren en te leveren aan coffeeshops. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houden daarbij een oogje in het zeil. De vergunning voor legale wietteelt is vooral bedoeld om illegaal geteelde wiet niet meer via de achterdeur bij de coffeeshop binnen te laten komen. Van de illegaal geteelde wiet is het onduidelijk hoe deze is geteeld. Door de wietteelt legaal te regelen is er meer toezicht op de productie. Zo is bijvoorbeeld duidelijk welke bestrijdingsmiddelen er gebruikt worden. Bij de illegale teelt weet de afnemer dat niet. Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid wordt de wiet door legale teelt zuiverder en minder vervuild. Een ander doel van de wiettest is dat er minder geld naar de illegale wietteelt gaat. Volgens Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, zou er teveel van het illegaal verdiende kapitaal zijn gegaan naar de ontwikkeling van allerlei andere criminaliteit. Overigens blijft ook legale wiet roken natuurlijk niet goed voor je gezondheid. Om te waarschuwen voor gezondheidsrisico's zit er een bijsluiter bij de legale wiet. Daarnaast ziet de verpakking er neutraal uit en niet aantrekkelijk, volgens coffeeshopeigenaar Rick Brands. Dit sluit aan bij het plan voor een rookvrije generatie van de overheid.

Drie verpakkingen van legaal geteelde wiet (foto: ANP)

2. Hoe goed is de legaal geteelde wiet? Coffeeshophouder Brands is blij met de komst van de legaal geteelde wiet. “De cannabisliefhebber is toe aan schone cannabis die vrij is van pesticiden. Ook worden er geen verzwaringsmiddelen gebruikt om de wiet zwaarder te maken en daarmee de opbrengst te verhogen. Dat is niet wat we willen en wat de cannabisliefhebber verdient.” Minister Kuipers sluit zich aan bij Brands en spreekt van groot belang voor de volksgezondheid. 3. Is de legale wiet duur? Onze verslaggever Willem-Jan Joachems is vrijdagmorgen bij de opening van de eerste doos legaal geteelde wiet. Toen Joachems op de prijslijst van coffeeshop De Baron keek, viel het hem op dat de prijzen vergelijkbaar zijn met de illegaal geteelde wiet.

De prijslijst bij De Baron in Breda (foto: Willem-Jan Joachems)